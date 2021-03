Covid-19, per datore e lavoratore la vaccinazione è diritto- dovere reciproco Una visione unitaria dell’articolo 41 della Costituzione impone che l’iniziativa economica non contrasti l’utilità sociale e non pregiudichi la sicurezza: il rifiuto all’immunizzazione è un grave inadempimento al dovere di diligenza del dipendente di Giovanni Lazzara

Con imperfetto senso di tempestività, allo stesso modo in cui si discute del da farsi con chi non vorrà fare il vaccino prima di averlo assicurato a tutti quelli che, invece, correrebbero a farselo inoculare, il dibattito giuslavoristico si accende opportunamente intorno al tema delle possibili conseguenze a carico dei lavoratori che non vorranno sottoporsi al trattamento sanitario anti virus e, di conseguenza, alle facoltà esercitabili da parte datoriale.



I due schieramenti

I due schieramenti appaiono ben delineati: da un lato chi sostiene il dovere derivante al datore ex articolo 2087 del codice civile di preservare la salute dei propri dipendenti anche imponendo la profilassi sanitaria, dall'altro chi argomenta che, in assenza di un obbligo di legge a subire la vaccinazione compatibile con il precetto dell’articolo 32 della Costituzione, nessuna conseguenza pregiudizievole può ricadere su chi non vi si sottopone. Nel mezzo si colloca la posizione, fortunatamente non ancora assistita dal crisma dell’ufficialità, del Garante per il trattamento dei dati personali che si è subito affrettato a chiarire come il datore non possa chiedere informazioni sullo stato vaccinale dei dipendenti né procedere al trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base di informazioni ricevute dai lavoratori.

La posizione del Garante

A sua volta, secondo il Garante, nemmeno il medico competente può fornire un elenco dei vaccinati dovendosi al più egli limitare ai soli giudizi di idoneità alla mansione specifica cui il datore dovrà adattarsi.La tesi non è in alcun modo condivisibile e, soprattutto, pretende di regolare con canoni tradizionali una situazione di assoluta e straordinaria emergenza che, nell'interesse collettivo, dovrebbe sollecitare maggiore prudenza nell’addentrarsi con il fioretto di un formalismo esasperato su di un terreno in cui si combatte selvaggiamente con artiglieria pesante.Premesso che, in ogni caso, sarebbe certamente auspicabile l’intervento regolatorio del Legislatore, ci sono almeno due ulteriori prospettive che appaiono meno considerate.