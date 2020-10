Covid-19 e Brexit: Moody's declassa il Regno Unito Il giudizio passa da Aa2 ad Aa3 – Pesa anche l'indebolimento del quadro istituzionale del Paese di Gianluca Di Donfrancesco

(EPA)

Pandemia, Brexit, incertezze sulle politiche di bilancio del Governo Johnson e «indebolimento del quadro istituzionale» costano a Londra la bocciatura di Moody’s: nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 l’agenzia di rating ha declassato il giudizio sul debito pubblico del Regno Unito, portandolo da Aa2 ad Aa3, sullo stesso livello di Belgio e Repubblica Ceca.



Il Pil del Paese ha subito una contrazione del 21,5% nel secondo trimestre dell'anno (su base annua), e il suo debito pubblico si prepara a superare la soglia del 100% del Pil. Secondo Moody’s, l’andamento economico è «significativamente più debole del previsto ed è probabile che rimanga tale in futuro». La crisi del coronavirus peserà di più sul Regno Unito, rispetto ad altre grandi mercati avanzati, a causa della forte dipendenza dai servizi, più esposti alle misure restrittive, spiega l'agenzia.



Il taglio del rating è un colpo per il primo ministro Boris Johnson, che è sotto il fuoco dell'opposizione e dei parlamentari del suo partito conservatore per la gestione della pandemia, che ha fatto più vittime nel Regno Unito che in qualsiasi altro Pese europeo, con oltre 43mila morti e quasi 700mila casi. Circa 28 milioni di persone, oltre metà della popolazione inglese, vivono da ieri sotto le rigide restrizioni imposte per fermare i contagi.



Oltre alla pandemia, pesa sulle prospettive del Paese il pasticcio della Brexit. Moody’s ribadisce che senza un ampio accordo commerciale con l’Unione Europea, Londra pagherebbe un pezzo pesante che andrebbe a sommarsi ai danni già causati dall'emergenza sanitaria.



Venerdì, Johnson ha dichiarato che al momento non ha senso continuare i negoziati commerciali e ha chiesto alle imprese di prepararsi a un «accordo in stile Australia». Espressione usata più volte, ma che non significa molto: l’Australia, al momento, non ha accordi commerciali con la Ue e le due parti operano principalmente secondo le regole della Wto, con dazi significativi sulle merci scambiate. Moody’s si dice pessimista: «Anche se ci sarà un accordo commerciale tra il Regno Unito e Unione Europea entro la fine del 2020, sarà probabilmente di portata ristretta».