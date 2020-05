Covid-19 e responsabilità civili e penali di Giovanni Nardulli

La equiparazione all’infortunio sul lavoro dell’infezione da coronavirus (contratta sul luogo di lavoro) operata dall’art. 42.2 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Curaitalia) aveva suscitato, ad una prima lettura, forte preoccupazione nel mondo imprenditoriale. Si è sostenuto che questo intervento normativo fosse il primo passo verso l’affermazione (o la presunzione) della responsabilità penale e civile del datore di lavoro collegata al contagio del lavoratore.

Va osservato, in realtà, che la qualificazione dell’infezione da coronavirus come infortunio sul lavoro non ha nessuna specifica rilevanza con riferimento alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro (nonché della connessa responsabilità della società derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001 per i casi di inidoneità o inosservanza dei modelli organizzativi) a ciò relativa. Detta responsabilità, infatti, può discendere esclusivamente - oltre che dalla prova che il contagio sia avvenuto in azienda - da un rigoroso accertamento della condotta lesiva in capo al datore in relazione al reato o all’illecito civile contestato, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 2087 del codice civile. Sul punto ha fatto opportunamente chiarezza l’INAIL, con la sua Circolare n. 22 del 20 maggio scorso, affermando che il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’INAIL stesso non ha alcun rilievo in sede di giudizio per l’accertamento della eventuale responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Va inoltre segnalato che nell’iter parlamentare della legge di conversione del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), sono state presentate una serie di proposte emendative aventi tutte, in estrema sintesi, l’obiettivo di esonerare da responsabilità il datore di lavoro che abbia aderito ai protocolli di prevenzione.

Infezione e infortunio sul lavoro rappresentano però solo un aspetto, per quanto importante, delle più ampie tematiche di responsabilità civile e penale collegate al contagio che ci troveremo ad affrontare in un prevedibile scenario contenzioso per cui occorrerebbero dei principi chiari ed uniformi su cui misurare la colpa (o il dolo, nel caso di illecito civile) dei soggetti responsabili. Si pensi, in primo luogo, a tutte le attività - commerciali e non - che ricevono o servono in via continuativa i medesimi utenti o clienti (quindi, con concrete possibilità di potenziale contagio). Ad esempio, aziende dei trasporti, centri sportivi e palestre; o, ancora, le scuole, le università e tutto il settore dell’ospitalità (tra cui, alberghi, villaggi turistici e navi da crociera).

Nel caso di infezione di utenti o clienti (ed assumendo che sia provato il contagio in loco), quali sono gli standard di diligenza la cui osservanza esonera l’azienda o l’ente da responsabilità? Chiarezza ed uniformità interpretativa appaiono necessarie. Si pensi alle aziende che, già profondamente provate dal pesante impatto finanziario del lockdown, hanno necessità di certezze su come svolgere le loro attività senza esporsi a rischi di responsabilità ed ai costi e tempi di potenziali procedimenti giudiziari che potrebbero pregiudicarne definitivamente la sopravvivenza, in alcuni casi anche a prescindere dall’esito.

Il criterio guida non può che essere l’osservanza da parte degli operatori dei protocolli sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 applicabili ai settori di attività interessati, regole che riflettono il giusto contemperamento dei valori costituzionali in gioco. Pur nella consapevolezza che applicando i principi generali in materia di responsabilità si potrebbe giungere al medesimo risultato, una specifica norma che affermi questo principio - vale a dire, che l’osservanza dei protocolli esonera da responsabilità (quanto meno in via di presunzione relativa) - eviterebbe ogni incertezza interpretativa, asimmetrie e deflazionerebbe la potenziale proliferazione di un’ondata di contenzioso con esiti incerti e tempi lunghi (si pensi, ad esempio, ai rischi di c.d. class actions). Una norma di questo tipo avrebbe l’ulteriore ed importante effetto di incentivare comportamenti virtuosi di aderenza ed implementazione dei protocolli da parte degli operatori.

In conclusione, non si può ragionevolmente chiedere ad aziende ed enti nulla più che la diligente applicazione (già onerosa per l’attività economica e degli enti) delle best practices dettate dai protocolli sanitari, frutto di ponderate scelte istituzionali dettate dal giusto contemperamento tra tutela del diritto alla salute e salvaguardia del tessuto economico del Paese. Una norma che sancisse con certezza questo principio sarebbe di importante ausilio, in questo momento di difficoltà, nel disegnare un chiaro quadro di riferimento per il rilancio delle attività economiche e dei servizi ai cittadini.

Fondatore e Senior Partner - Legance Avvocati Associati