Covid 19 e rifiuti, le linee guida delle autorità sanitarie e ambientali Previste speciali precauzioni per imprese e privati cittadini di Paola Ficco

La situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 si riflette anche sul settore dei rifiuti che si trova a valle di ogni ciclo di consumo e di produzione. Difficoltà legate non solo alla carenza di personale formato, di logistica e di impianti di destino (come i termovalorizzatori) ma anche alla difficoltà di orientare i flussi da parte di cittadini e aziende. Autorità competenti di carattere economico, sanitario e ambientale si sono espresse con atti che, pur privi di autorità di fonte normativa, conservano quella dell'istituto di provenienza.

I documenti sinora disponibili

Ed è così che l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) fin dal 3 marzo 2020 e subito dopo (23 marzo 2020) il Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa) hanno prodotto importanti documenti che hanno orientato la canalizzazione dei rifiuti urbani. La Commissione Ue è intervenuta solo il 14 aprile 2020 e ha fornito alcune linee guida per la gestione dei rifiuti urbani dove ricorda che ogni cittadino produce circa 20 kg di rifiuti urbani a settimana, per un totale di mezza tonnellata l'anno.

I tipi di rifiuti

Le misure Ue sono molto simili, se non identiche, a quelle nazionali. L'Iss con il documento del 3 marzo 2020 (aggiornato il 14 e il 31 marzo) distingue tra

•rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni di soggetti positivi al tampone posti in isolamento o in quarantena obbligatoria

•rifiuti urbani prodotti dalla popolazione in generale, in abitazioni di soggetti non positivi al tampone non in isolamento o quarantena obbligatoria.

Rifiuti nelle abitazioni di positivi al virus

Per il primo caso, tra le principali raccomandazioni, l'Iss ha indicato come punto di riferimento il Dpr 254/2003 sui rifiuti sanitari considerandoli, ovviamente a rischio infettivo (HP9) con l'uso di imballaggi a perdere, anche flessibili, e l'indicazione “Rifiuti sanitari sterilizzati” e la data. Ci si chiede come si possa in un'abitazione sterilizzare i rifiuti. Se tutto questo non è possibile, l'Iss raccomanda che i rifiuti non vengano più differenziati e che si utilizzino guanti monouso per confezionarli in due o più sacchetti resistenti posti uno dentro l'altro e gettati nel cassonetto per la raccolta indifferenziata (con particolare attenzione ai taglienti).

Mascherine e guanti nell’indifferenziata

In caso di rifiuti urbani della popolazione in generale, l'Iss raccomanda di non interrompere la raccolta differenziata ma, a scopo cautelativo «fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati».