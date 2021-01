Covid-19: l’eccesso di igiene negli ambienti fa danni e scende in campo l’AI

Come scegliere bene

Per chi soffre di allergie ai pollini, solo alcuni purificatori con filtri (della Philips,della Soehnle e della Rowenta) riescono a eliminarne il 95% (fonti: Stiftung Warentest e Que Choisir, 2020).Per quanto riguarda uno degli inquinanti più pericolosi, la formaldeide, che viene continuativamente emessa da mobili, stoffe, collanti, e materiali presenti negli ambienti, il filtro al carbone di cui sono dotati non ne trattiene il 99% come viene affermato nei depliant, ma al massimo il 45% (quello della Soehnle per esempio). E in generale l’inquinamento chimico è difficilmente eliminabile dai filtri, soprattutto quelli destinati alla casa.

L’aerazione può, di conseguenza, integrare l’azione dei filtri diluendo gli inquinanti, compreso il Covid-19. Come già abbiamo sottolineato, è consigliabile installare un recuperatore di calore: ricambia l’aria di un ambiente senza sprecare il caldo, facendo entrare aria trattata e filtrata e a temperatura confortevole poiché estrae il calore dall’aria diretta verso l’esterno. Come consiglia la Vortice, specialista italiana del trattamento dell’aria, si tratta di interventi con agevolazioni fiscali.

Le certificazioni!

Qualsiasi sistema o apparecchio che tratta l’aria (purificatori, umidificatori, ionizzatori, deumidificatori) la altera in diversi modi. Per questo un trattamento corretto richiede sempre la presenza (non frequente) di precise certificazioni e poi di materiali, sistemi e garanzie particolarmente affidabili, di grande qualità, oltre che di una componentistica, di una sensoristica e di controlli sofisticati e professionali. Evitate l'acquisto quando vi sono queste condizioni: un prezzo molto basso (sotto i 100 euro), una marca sconosciuta o la mancanza di una adeguata documentazione sul produttore, sulla localizzazione della fabbrica – importantissimo – sulla pulizia/manutenzione e sulla garanzia dei ricambi delle parti a contatto con gli inquinanti.

È fondamentale per la nostra salute, acquistare esclusivamente apparecchi di alta qualità e, soprattutto, certificati. Che però costano a partire da 400 euro (a salire!), un costo che poche famiglie possono e potranno permettersi. Inoltre, come hanno sottolineato a più riprese medici e tecnici della sanificazione e della sterilizzazione, non esiste nessuna tecnologia definitiva e “assoluta” e cioè nessun sistema è in grado oggi di eliminare da solo, per sempre e totalmente i virus, e, men che meno, il Coronavirus. È infatti solo possibile nel migliore dei casi (filtri Hepa H14, ossidazione fotocatalitica o Pco e plasma freddo) impedirgli di duplicarsi contagiandoci.

Da evitare inoltre le lampade a UV C, in particolare quelle vendute online delle quali viene consigliato un uso “libero”: sono molto pericolose da ogni punto di vista, inefficaci e fonti di ozono. Quando dobbiamo acquistare un purificatore dobbiamo accertarci che abbia questa speciale batteria di filtri sanitari. Samsung ha presentato Cube che adotta una batteria sofisticata filtri Hepa multistrati molto efficienti poichè trattengono la quasi totalità di polveri sottili; l'aria viene diffusa da 50mila microfori in modo da non creare fastidiose correnti.

Climatizzatori antivirus

Da anni raccomandiamo di scegliere climatizzatori dotati di trattamento purificatore dell'aria con ionizzazione a plasma freddo (Mitsubishi, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Viessmann). Che sono, tra l’altro, dotati anche di filtri Hepa. Un climatizzatore di questo tipo risolve due problemi: raffresca efficacemente e durante tutto l'anno “tratta” l'aria neutralizzando batteri e virus. Oltre al fatto che, rispetto al semplice purificatore, può usufruire dell’incentivo Ecobonus 110%.

Ma la novità più importante è la tecnologia supercollaudata da 20 anni, la Nanoe di Panasonic, la cui efficacia anti-Covid è stata di recente certificata al livello di oltre il 91%, e viene applicata nei climatizzatori Panasonic della serie Etherea. Si fonda sulla produzione di radicali ossidrilici che inibiscono la crescita di sostanze come virus e batteri. Il grande vantaggio, oltre la sua collaudata applicazione, anche la possibilità di avere un climatizzatore che abbina una costante azione anti coronavirus al comfort in ogni stagione, avendo anche il funzionamento con pompa di calore nei periodi freddi.

Il plasma freddo

Si conferma la validità della ionizzazione a plasma freddo che la italiana Baraldi aveva presentato per prima sul mercato nel 2019, ben prima dell'arrivo della pandemia, con un compatto apparecchio portatile e potente: AirO' (interamente made in Italy).Sanifica e purifica l’aria sino a 20 mq con due vantaggi rispetto ad altri apparecchi. Non richiede nessuna manutenzione (di solito invece occorre pulire gli emettitori di ioni) e nessuna sostituzione di filtri. Anche la Jonix, una startup tra HiRef e Archa, e facente parte del Gruppo Galletti, un big del trattamento professionale dell'aria di altissimo livello, ha presentato nel 2020 un apparecchio, JonixAir che, si basa sulla tecnologia al plasma freddo, che secondo l’équipe di Andrea Crisanti dell’Università di Padova, riuscirebbe ad abbattere il coronavirus negli ambienti chiusi fino al 99,9% in soli 30 minuti.