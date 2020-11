Covid-19, mafie alla conquista dei fondi per le imprese: indaga la Gdf Sono già una decina in Veneto i nomi inviati alla Procura antimafia dal comandante regionale Giovanni Mainolfi. Monitorato l’assalto delle cosche nelle campagne. Nel mirino vitivinicoltura, lattiero-caseario e cerealicolo. Il Procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho: «Stanare soggetti che appartengono a categorie professionali che ancora oggi aiutano le mafie». In Sicilia Confagricoltura chiude la sezione di Enna. Il presidente nazionale Giansanti: «Non siamo in condizione di garantire il controllo contro le infiltrazioni» di Nino Amadore

Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho (Imagoeconomica)

Sono già una decina in Veneto i nomi inviati alla Procura antimafia dal comandante regionale Giovanni Mainolfi. Monitorato l’assalto delle cosche nelle campagne. Nel mirino vitivinicoltura, lattiero-caseario e cerealicolo. Il Procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho: «Stanare soggetti che appartengono a categorie professionali che ancora oggi aiutano le mafie». In Sicilia Confagricoltura chiude la sezione di Enna. Il presidente nazionale Giansanti: «Non siamo in condizione di garantire il controllo contro le infiltrazioni»

4' di lettura

L'allarme della Dda di Milano: Covid facilita infiltrazioni mafie

La criminalità organizzata è già all’opera per sfruttare i benefici previsti dal governo nazionale per aiutare il sistema economico a fronteggiare la crisi pandemica. Ed è solo l’ultimo aspetto della scoperta fatta in Veneto dagli uomini della Guardia di finanza guidata in quella regione dal generale Giovanni Mainolfi il quale nei giorni scorsi ha inviato alla Procura antimafia di Venezia un elenco con almeno dieci nomi di soggetti con un «pedigree criminale di un certo tipo». Dal monitoraggio avviato dalla Guardia di finanza emerge un quadro preoccupante di assalto alla diligenza da parte del crimine organizzato che non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di lucrare sugli aiuti pubblici previsti per le aziende in difficoltà: «Abbiamo la sensazione - dice Mainolfi - che ci sia qualcosa di strutturale per cercare di carpire i fondi pubblici che rischiano così di finire nelle mani sbagliate. Ne ho anche parlato con l’assessore regionale all’Economia ».

Il monitoraggio per individuare i fiumi carsici della speculazione criminale

Loading...

Quella della Gdf del Veneto è in pratica già un’inchiesta in embrione che, sembra di capire, potrebbe portare presto clamorosi sviluppi. Mainolfi ha spiegato la strategia di contrasto alle infiltrazioni criminali nel sistema economico nel suo intervento a un seminario dedicato alle Agromafie e organizzato su Zoom da Advisora, comunità di professionisti che si occupano di beni confiscati, in collaborazione con vari atenei italiani (la Statale di Milano, la Federico II di Napoli), l’Ordine dei commercialisti di Milano, Confindustria Campania. «Ci siamo dati da fare - ha spiegato - per cercare di capire come si muove nel sommerso la criminalità organizzata e sono emerse sorprese. In questo momento c’è una tensione investigativa notevolissima. stiamo molto attenti e portiamo avanti progetti innovativi che ci stanno consentendo di individuare fiumi carsici». Uno dei settori interessati, ovviamente, è l’agricoltura: «Abbiamo registrato a partire da maggio interessi per alcuni settori agricoli - spiega Mainolfi -: il vitivinicolo, il lattiero-caseario, il cerealicolo. Interesse particolare di certi soggetti».