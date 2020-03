Covid-19, Milano rimanda le sfilate uomo a settembre. Anche Parigi cancella

Una scelta inevitabile

Una scelta non semplice quella di annullare tutto. Difficile, però, sarebbe stato fare altrimenti. Le fashion week di Milano e Parigi rappresentano eventi chiave nel calendario del fashion system globale e attirano, stagione dopo stagione, centinaia di migliaia di addetti ai lavori . Oggi, con le persone in isolamento forzato e l’epidemia che ancora imperversa, non è pensabile immaginare assembramenti nè, tantomeno, viaggi intercontinentali per raggiungere le capitali della moda.

Il piano B: eventi e showroom digitali

Chi ha scelto di non annullare gli eventi - come la fashion week di Shanghai, in corso in questi giorni - lo ha fatto puntando su un format totalmente virtuale. La Camera della moda ha annunciato che a giugno, nei giorni che avrebbero dovuto essere dedicati agli show, verranno creati «altri momenti di narrazione, piattaforme b2b e b2ca beneficio dei brand, delle aziende del lusso e di tutti gli attori del sistema. Nella consapevolezza che sarà fatto il possibile per avere delle collezioni prote in quelle date per un inizio di campagna vendita innovativa».