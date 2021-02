Covid 19, parte la sfida globale per un accesso equo al vaccino Ecco perché è importante che possano essere vaccinate persone fisicamente distanti da noi di Rosanna Magnano

E' vero, i nostri preziosi operatori sanitari e i nostri italianissimi nonni non sono stati ancora tutti vaccinati contro il Covid 19. Perché allora dovremmo preoccuparci se non è ancora arrivata una dose in Bhutan, in Ruanda o in Bolivia? Semplice: la pandemia, come rimarcato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, “si vince o si perde tutti insieme”. Per questo la notizia dei giorni scorsi delle prime 600mila dosi di vaccino AstraZeneca arrivate in Ghana grazie all'iniziativa Covax è di quelle buone.

Da Covax 2 miliardi di dosi ai Paesi poveri entro il 2021

La Covax Facility è un'iniziativa per la distribuzione globale equa dei vaccini guidata dall'Alleanza mondiale per i vaccini Gavi, dalla coalizione Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) e dall'Oms insieme all'Unicef. E mira a fornire almeno 2 miliardi di dosi di vaccini entro la fine del 2021 a 92 paesi a basso e medio-basso reddito, consentendo la protezione degli operatori sanitari e sociali di prima linea, di altri gruppi ad alto rischio e vulnerabili.

Il primo passo in Ghana: troppo poco?

La consegna in Ghana è stato il primo passo. “Troppo poco e in ritardo – osserva Claudia Lodesani, epidemiologa di Medici senza frontiere (Msf) – se consideriamo che basterà solo per l'1% della popolazione del Ghana e che ad oggi il 75% dei vaccini è stato somministrato in soli 10 paesi del mondo, mentre oltre 130 non hanno ancora ricevuto alcuna fornitura”. Bisogna quindi accelerare e fermare l'accaparramento da parte dei paesi più ricchi. E non solo per spirito di solidarietà ed equità, ma perché il virus non conosce confini. “Se lasciato circolare nell'emisfero sud del mondo – continua Lodesani - continuerebbe a provocare morte e sofferenza, minerebbe economie già fragili e sistemi sanitari che scontano una scarsità cronica di personale medico e infermieristico”. E come sottolineano gli esperti, se non si ferma il virus immunizzando contemporaneamente l'intera popolazione mondiale, questo potrebbe sviluppare indisturbato nuove varianti ancora più pericolose, che nessun muro potrebbe fermare.

Il braccio operativo è Unicef: servono subito 700 milioni di dollari

“Insomma in pandemia il campanilismo non funziona”, sottolinea Andrea Iacomini, portavoce in Italia di Unicef, braccio operativo dell'iniziativa Covax, che sul campo si occupa di organizzare la logistica per portare i vaccini nei Paesi più poveri, garantire la catena del freddo necessaria e la formazione del personale sanitario locale. “Lo abbiamo sempre fatto – spiega Iacomini – per tutte le malattie prevenibili. Distribuendo vaccini contro la polio, la malaria, il morbillo. Li portiamo ovunque. In tutti i modi possibili. Ho visto vaccini trasportati con i droni da un'isola all'altra, sugli asini, sulle zattere, a spalla sulle montagne del Nepal. Grazie a questo lavoro la mortalità infantile è passata da 20 milioni di decessi all'anno nel 2000 agli attuali 5 milioni. E faremo la stessa cosa con i vaccini anti covid”. Per questa pandemia, oltre 10 compagnie aeree leader stanno firmando accordi con l'Unicef per sostenere la priorità della consegna di vaccini, farmaci essenziali, dispositivi medici. Negli ultimi mesi, l'Unicef ha anche fatto scorta di mezzo miliardo di siringhe, insieme a contenitori per rifiuti sanitari per smaltirle. Ed entro marzo 2021 spedirà oltre 14,5 milioni di siringhe a disattivazione automatica da 0,5ml e da 0,3ml in oltre 30 paesi. Ma i finanziamenti non bastano. “Per la parte che ci riguarda - logistica, stoccaggio, distribuzione, formazione – ci servono urgentemente 700 milioni di dollari e facciamo un appello a tutti i possibili donatori”.

Da Big Pharma prezzi calmierati e accordi

E il prezzo dei vaccini? “Noi riusciamo ad avere prezzi calmierati da tutte le grandi case farmaceutiche”, continua Iacomini. “Unicef insieme ad altri partner avrà accesso a 1,1 miliardi di dosi per 90-100 Paesi a basso reddito al prezzo di 3 dollari a dose”.