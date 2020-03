Covid-19, serve un nuovo canale tra Bce e Bei per dare liquidità alle imprese Per soccorrere le imprese serve un meccanismo in cui la Banca europea per gli investimenti prende a prestito dalla Bce e finanzia l’economia reale di Markus Brunnermeier, Jean-Pierre Landau, Marco Pagano e Ricardo Reis

(REUTERS)

4' di lettura

In questo momento, è urgente mettere in atto politiche economiche capaci di far fronte all’enorme tensione che la pandemia di Covid-19 sta esercitando su tutte le economie dell’Unione europea. Un fronte cruciale su cui la Ue può essere di aiuto è, nell’immediato, quello della carenza di liquidità per le imprese che stanno affrontando un calo temporaneo, ma drammatico delle loro entrate. Fornire liquidità alle imprese europee è essenziale se si vuole che esse possano continuare a:

Pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Non retribuirli provocherebbe grandi sofferenze, poiché molte famiglie non sarebbero in grado di soddisfare i bisogni di base: esse dovrebbero tagliare i propri consumi e non riuscirebbero a far fronte ai propri impegni fissi di spesa, come canoni di locazione o tasse scolastiche. Se addirittura si arrivasse a licenziarli, i lavoratori dovrebbero affrontare un processo lungo e costoso di ricollocamento, e quindi prolungata disoccupazione, e le imprese un processo altrettanto lungo di ricerca e ricostituzione del personale, con gravi perdite di produttività.

Onorare i propri debiti. Questi includono sia crediti commerciali da fornitori sia prestiti a breve termine ricevuti da banche. L’insolvenza avrebbe ripercussioni anche su altre imprese e altri settori economici, anche in altri Paesi della Ue. Inoltre farebbe fallire le banche e destabilizzerebbe il sistema finanziario europeo per molti anni a seguire.

Per fornire direttamente alle imprese la liquidità necessaria su larga scala e con la dovuta urgenza si potrebbe creare – idealmente in poche settimane – un meccanismo a livello europeo in cui la Banca europea per gli investimenti (Bei) prenda a prestito le risorse necessarie dalla Banca centrale europea (Bce) e le presti alle imprese a corto di liquidità. Le autorità fiscali nazionali incasserebbero poi le rate di rimborso negli anni successivi per recuperare il prestito e le userebbero per ripagare la Bei. In particolare, prevediamo i seguenti passaggi:

1 La Bei concede prestiti a tutte le imprese al solo scopo di coprire i pagamenti in scadenza nei prossimi mesi, ad esempio il prossimo semestre. I prestiti sono concessi sulla base di documentazione comprovante che l’impresa ha un debito da saldare. L’erogazione dei prestiti da parte della Bei può esser fatta direttamente a favore delle imprese o indirettamente alle banche e ai fornitori verso cui esse sono indebitate, su istruzione delle imprese debitrici. I prestiti, concessi a interesse zero, devono essere rimborsati con una rateizzazione sull’arco di un orizzonte lungo, per esempio 8 anni. In linea di principio, la Bei può erogare i prestiti tramite le autorità fiscali nazionali.