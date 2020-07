Covid-19, stretta sugli arrivi dal Bangladesh: settima comunità in Italia, almeno 175mila persone Il 29,2% risiede nel Lazio, contro il 15,4% della Lombardia e il 13,8% del Veneto. Il 55,9% sono soggiornanti di lungo periodo, il 44,1% hanno permessi a scadenza. Il tasso di occupazione è del 61% di Andrea Carli

Covid-19, Speranza sospende voli dal Bangladesh per una settimana

I contagi Covid-19 in risalita, e il timore che possano crescere i casi importati hanno spinto l’Italia per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria a bloccare alla frontiera per “motivi di sanità pubblica” i cittadini di un paese extra Ue: 165 viaggiatori bangladesi sono stati respinti alla frontiera degli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. «Abbiamo bloccato i voli dal Bangladesh dopo 24 ore, e continueremo a farlo per tutti i Paesi non in sicurezza ma non daremo mai agli altri degli untori, non faremo quello che è stato fatto a noi», ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ribadendo il provvedimento assunto dal ministro della Sanità Roberto Speranza.

Lazio, 14 positivi in comunità bangladese

L’Unità di crisi del Lazio sul Covid ha comunicato che sono 14 i casi positivi nella comunità bangladese di cui otto riconducibili allo stesso nucleo familiare e legati ai rientri. Tutti sono stati posti in isolamento.«Questo dato - si legge in una nota dell’Unità di crisi - conferma l’importanza dell'azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh. È importante la collaborazione che sta mostrando la Comunità bengalese di Roma e ’'Ambasciata in Italia che sta dando la massima collaborazione. Verrà intensificata nelle prossime ore l'attività dei drive-in: oltre a quello del Santa Caterina delle Rose sono già operativi anche quello in via degli Eucalipti e quello in piazza della Marranella».

Il punto debole dei voli “indiretti”

Il problema del rientro in Italia dei cittadini dal Bangladesh, che ha già fatto risalire i contagi nel Lazio, è esploso ormai da giorni ma la presenza su un charter da Dacca tre giorni fa di 36 positivi su 274 passeggeri, ha spinto Speranza a sospendere per una settimana i voli diretti con quel paese. Una mossa che però non ha alcun effetto sui voli “indiretti”, quelli che transitano da altri scali prima di arrivare in Italia. Di qui la richiesta all’Europa di un’azione comune.

Stop voli dal Bangladesh, allarme focolai "di rientro"

Dal Bangladesh il 17% degli immigrati giunti quest’anno in Italia

Dal cruscotto statistico giornaliero del ministero dell’Interno emerge che ad oggi quella del Bangladesh è al secondo posto della classifica delle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, quindi con riferimento ai flussi via mare, dietro alla Tunisia e davanti alla Costa d’Avorio. Parliamo di 1.292 persone nel 2020, su un totale di 7.571 immigrati giunti quest’anno in Italia, ovvero il 17% del totale.

La fotografia scattata dal ministero del Lavoro

Le quasi 1,300 persone rilevate dal Viminale sono quelle originarie del Bangladesh e giunte via mare quest’anno. Ma la comunità di bengalesi in Italia è più consistente. Secondo l’ultimo rapporto del ministero del Lavoro sulla comunità bangladese in Italia, i bangladesi regolarmente soggiornanti, al 1° gennaio 2019 sono 145.707 e rappresentano il 3,9% dei non comunitari in Italia.