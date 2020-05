Covid-19 in Usa: Fema stima con aperture aumento morti del 70% da 1.750 a 3.000 al giorno Secondo il modello elaborato dall’Agenzia federale i nuovi contagi passerebbero da circa 25mila a 200mila quotidiani entro maggio. Casa Bianca: dati non verificati di R.Es.

Un modello matematico è alla base dell’ennesima previsione negativa dei tecnici dell’ammistrazione americana: con l’uscita dal lockdown e la ripresa di attività e contatti sociali, che entro l’11 maggio vedrà 31 Stati allentare le restrizioni, il numero dei morti da coronavirus potrebbe aumentare del 70% passando dagli attuali 1.750 a 3.000 al giorno entro il 1° giugno mentre i contagiati salirebbero da 25mila a circa 200mila giornalieri. Le previsioni sono contenute in documento della Federal Emergency Management Agency visto dal New York Times.

Crescita costante dei contagi dopo le riaperture

La previsione, sottolinea il quotidiano americano, mette a nudo una dura realtà: gli Stati Uniti hanno cercato di resistere al contagio in queste settimane con le chiusure ma il ritorno alle attività porterà a un nuovo aumento dei casi di infezioni e di conseguenza di decessi che molti esperti temono possa far tornare il Paese indietro a metà marzo, a prima del lockdown . Secondo il Center for Disease Control and Prevention sono infatti ancora molte le aree dove il contagio continua a crescere in maniera sostenuta.

La Casa Bianca: proiezioni e dati non ancora verificati

I dati non sono ancora stati verificati, ha replicato la Casa Bianca dopo la pubblicazione del report sul New York Times. «Non riflettono nessuno dei modelli finora elaborati dalla task force o dati da essa analizzati» ha sottolineato il portavoce Judd Deere. A oggi negli Stati Uniti i morti per coronavirus sono 68mila.

Altre revisioni al rialzo del bilancio dell’epidemia

Al di là delle nuove pesanti previsioni elaborate nel documento della Fema, altri istituti che si occupano di sanità hanno intanto rivisto al rialzo i bilanci della pandemia, così come la stessa amministrazione. L’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington stima adesso un totale di 135mila decessi negli Usa entro l’inizio di agosto, circa il doppio di quanto veniva previsto il 17 aprile (60mila morti al 4 di agosto). Le nuove proiezioni sono basate sull’aumento di mobilità in seguito all’allentamento delle restrizioni che avverrà in 31 Stati nelle prossime settimane. Il bilancio delle vittime viene rivisto al rialzo di continuo. Domenica il presidente Donald Trump ha ammesso che i decessi totali potrebbero raggiungere i 100mila, raddoppiando quanto stimato soltanto due settimane fa.

Fauci smentisce Pompeo sulla Cina

Anthony Fauci, l’immunologo consigliere dalla Casa Bianca per l’emergenza Covid-19, ha stemperato la polemica rovente con la Cina innescata dalla accuse del segretario di Stato Mike Pompeo. Secondo quest’ultimo ci sarebbero «prove» che il virus Sars-Cov-2 è un prodotto da laboratorio cinese. Fauci, invece, in un’intervista a National Geographic, ha ribadito il parere della comunità internazionale di scienziati secondo il quale tutte le evidenze puntano in un’altra direzione. «Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli - ha dichiarato - e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente». Tutto «indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie».