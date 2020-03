Covid-19, voucher babysitter anche ai medici autonomi Anche il medico a partita Iva ha diritto al bonus fino a un massimo di 600 euro di Antonio Sacco

1' di lettura

Il quesito. Sono medico anestesista/rianimatore in una clinica privata con rapporto di lavoro a partita Iva. In questo periodo ho due bambini, di cinque e quattro anni, a casa perché l' asilo chiuso è stato chiuso. Avendo preso un aiuto per accudire i bambini durante la giornata (anche mio marito svolge un lavoro di consulenza fuori casa) vorrei sapere se ho diritto a chiedere il voucher baby sitter di 600 euro all’Inps oppure, in quanto lavoratore autonomo, non mi spetta.

M. G. – Firenze

La risposta. L’articolo 28 del decreto “cura Italia” (Dl 18/2020) prevede a favore degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata ovvero ai lavoratori autonomi, non iscritti all’Inps, un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Quindi anche alla lettrice, medico a partita Iva.

Il bonus spetta, previa domanda, ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (quindi il caso della lettrice dovrebbe rientrare nella previsione). Secondo il messaggio Inps 1281/2020 la procedura per l'inoltro della domanda sarà disponibile sul sito dell'istituto entro la prima settimana di aprile.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 30 marzo 2020 con una sezione dedicata ai quesiti legati all’epidemia di Covid-19.

