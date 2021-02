Covid 19, zona rossa di residenza e età avanzata non sono impedimento assoluto per l’avvocato Nessuno slittamento dell’udienza se il procedimento è tra quelli che vanno celebrati ugualmente nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale di Patrizia Maciocchi

Nessuno slittamento dell’udienza se il procedimento è tra quelli che vanno celebrati ugualmente nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale

L’età avanzata del difensore e la sua residenza nella zona rossa non fanno scattare per l’avvocato l’impedimento assoluto a comparire. Nessuna possibilità dunque di ottenere uno slittamento dell’udienza. La Corte di cassazione (sentenza 3905) respinge il ricorso di due imputati, condannati per furto, contro il no al differimento dell’udienza chiesto dalla difesa che riteneva di aver diritto ad ottenere lo spostamento ad altra data utile della trattazione del procedimento, perché la sua regione di residenza, il Piemonte, era stata dichiarata zona rossa per l’emergenza Covid-19. Condizione a cui si aggiungeva il fattore di rischio dell’età avanzata del legale: 77 anni.

Il decreto Ristori

La Suprema corte chiarisce che la materia è regolata dal Dl 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 176/2020) il cosiddetto decreto Ristori, in tema di «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie,

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19». Una norma che riprende molte disposizioni sul processo penale telematico, già previste dall’articolo 83 del Cura Italia (Dl 18/2020), fissando una disciplina articolata che ha lo scopo di mettere sul piatto della bilancia le esigenze contrapposte di garantire procedimenti spediti, assicurando al tempo stesso il cosiddetto distanziamento sociale per tutelare tutti i soggetti coinvolti nel processo.

L’impossibilità assoluta a comparire

Pur dando vita alla smaterializzazione di alcuni procedimenti il Decreto ristori individua quelli che vanno celebrati ugualmente - fissando le modalità - malgrado la situazione di emergenza. La conseguenza è che la dichiarazione di zona rossa per la regione di provenienza del difensore e la sua età elevata non possono essere invocate per il rinvio. Non bastano, infatti, a precludere in assoluto la possibilità di partecipare.