Covid, 221.154 nuovi casi (-2,8%) e 686 decessi (+8%) nell’ultima settimana

Sono 183.068 i tamponi molecolari e antigenici registrati giovedì, giorno festivo, mentre il precedente erano stati 210.787.

Il tasso di positività è del 17,02% contro il 17,36% di 7 giorni prima (-2%). Sono 95 le vittime registrate in un giorno, mentre una settimana prima erano state 103 (-7,8%).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita

Dal 2 all’8 dicembre sono entrate in terapia intensiva covid 283 persone, +1,4% rispetto alla settimana precedente. A oggi sono ricoverati in rianimazione in tutta Italia 355 pazienti covid, in crescita di 15 unità rispetto a venerdì scorso, e 9.215 nei reparti ordinari (+757).

Secondo il report degli ospedali sentinella Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) del 6 dicembre, nei reparti ordinari il 68% dei ricoverati è “con” covid, ovvero si è scoperto positivo al tampone pre-ricovero. Nelle rianimazioni invece l'84% dei ricoverati è “per” covid e in gravi condizioni.