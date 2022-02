Covid, 42.081 casi nelle ultime 24 ore, -19% su domenica scorsa. 141 i decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 19 febbraio, altri 42.081 contagi da Covid-19 e 141 decessi da coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Sanità. Il totale di nuovi contagi segna un calo del 19% rispetto al stesso giorno di una settimana fa, quando i casi erano stati 51.959. Il tasso di positività, oggi al 11,2% con circa 372mila tamponi, è in leggero rialzo rispetto al livello di 7 giorni fa. Si confermano sotto quota mille le terapie intensive, dopo il continuo calo delle ultime settimane: sono 934, in netto calo rispetto ai 1.190 di una settimana fa. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.284 (16.060 una settimana fa).

La situazione in Lombardia, Veneto e Campania

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4303 nuovi casi in Lombardia (5247 una settimana fa) dove il totale dei ricoverati in terapia intensiva è sceso da 170 unità di settimana scorsa agli attuali 152. In Veneto il totale dei nuovi casi si è attestato a quota 3805 (4491 una settimana fa) con 52 posti attualmente occupati in terapia intensiva (76 una settimana fa). In Campania sono 4743 i nuovi casi (5615 una settimana fa) con 55 persone ricoverate in terapia intensiva (75 una settimana fa)

Loading...

In Emilia Romagna altri 3.332 casi

In Emilia-Romagna si sono registrati 2.942 nuovi casi in più rispetto a ieri, su un totale di 18.344 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono 15 i decessi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 95 (+1 rispetto a ieri, pari al +1,1%), l'età media è di 63,8 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63,5 anni), il 52,7%; 45 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

La situazione nelle Marche

Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, si registrano 3 morti legate al Covid. Le vittime erano tutte affette da patologie pregresse. Si tratta di un uomo di 71 anni di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno), di una donna di 94 anni di Morrovalle (Macerata) e di una donna di 95 di Pietrarubbia (Pesaro Urbino). Il totale dei morti, da inizio pandemia, sale così a 3.556. Calano i ricoveri nelle strutture ospedaliere della regione: i pazienti assistiti sono complessivamente 301, sette in meno di ieri. Di questi, 30 (-2) pazienti occupano le terapie intensive, 62 (-2) sono ricoverati in aree di semi intensiva, mentre 209 (-3) sono i ricoverati nei reparti non intensivi. Ancora, sono 199 gli ospiti delle strutture territoriali e 24 i pazienti in pronto soccorso. Sono i dati forniti dall’Osservatorio Epidemiologico regionale.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

La situazione in Puglia

Sono 3.541 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 27.723 test giornalieri eseguiti ( il 12,7% dei test). Le vittime sono sette. Le persone attualmente positive sono 86.582; quelle ricoverate in area non critica sono 729 e 55 in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Lecce, 994; Bari, 986; Bat, 197; Foggia, 575; Taranto, 456; Brindisi, 306. Residenti fuori regione, 20 e 9 in provincia da definire.