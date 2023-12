Covid: 52.175 casi, l’incidenza sale da 76 a 89 casi per 100mila abitanti nell’ultima settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono in aumento i casi Covid in Italia. Nella settimana dal 23 al 29 novembre si registrano 52.175 nuovi contagi, rispetto ai 44.955 della settimana precedente (+16% circa).ll dato emerge dal monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.

Incidenza pari a 89 casi ogni 100mila abitanti

L’incidenza dei casi Covid diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 23-29 novembre è pari a 89 casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente quando era a quota 76 su 100mila.

Cccupazione aree mediche sale al 9,2%

Cresce il numero di pazienti Covid ricoverati negli ospedali d’Italia. Al 29 novembre l’occupazione dei posti letto in area medica cresce al 9,2% (5.741 ricoverati), rispetto alla settimana precedente quando era al 7,7% (4.811 ricoverati).

In terapia intensiva 170 ricoverati

L’occupazione delle terapie intensive, segnala il monitoraggio, sale all’1,9% (170 ricoverati), dall’1,5% (137 ricoverati).