Covid, il 74% dei malati non è vaccinato. Brunetta: «Sì restrizioni ai No vax»

Renato Brunetta lo dice esplicitamente a Porta a Porta: «Sono d’accordo con Fedriga, le restrizioni cromatiche si applichino solo ai non vaccinati». Il titolare della Pa è il primo ministro a schierarsi apertamente dalla parte del presidente della Conferenza delle Regioni e dei Governatori, che vogliono evitare le chiusure provocate dall’aumento dei contagi e soprattutto delle ospedalizzazioni a causa dei no vax.

Nuovi casi ai massimi da maggio

Era da maggio che i nuovi positivi non superavano il muro dei 10mila casi in 24 ore - 10.172 a fronte di 537mila tamponi e il tasso di positività è salito all’1,9% - con 72 nuovi morti e i ricoveri in crescita (+5 terapie intensive e +90 negli altri reparti).

Ma i numeri dicono anche che il 74% dei ricoverati in terapia intensiva non ha ricevuto alcuna dose di vaccino o non ha completato il ciclo vaccinale. È quanto emerge dall’analisi pubblicata dalla rete degli ospedali sentinella per il Covid della Federazione italiana aziende sanitarie ospedaliere (Fiaso), relativi alla settimana fino al 16 novembre e secondo la quale solo il 26% dei pazienti positivi in intensiva ha avuto le due dosi e di questi il 70% presenta gravi comorbidità.

Lo studio inoltre segnala una differenza nell'età media dei vaccinati e non vaccinati tra i ricoverati in terapia intensiva: 70 anni per i vaccinati e 61 per i non vaccinati. È la conferma che il vaccino, nonostante la variante Delta sia dominante, resta un muro soprattutto contro ricoveri e forme gravi.

Chi rischia la zona gialla

Per questo i Governatori premono affinché l’innalzamento dei contagi e la conseguente occupazione dei posti letto non sia pagata anche dai vaccinati. Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano potrebbero essere i primi a colorarsi di giallo già questo week end.