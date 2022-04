Covid, aggiornate dall’Enac le linee guida per il settore aereo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, semplifica la vita dei passeggeri. Sono infatti state aggiornate le linee guida per gli operatori del settore per favorire un rapido rientro nell’ordinaria attività del trasporto aereo dopo la cessazione dello stato di emergenza. Come viene ricordato in una nota, per volare sono ora sufficienti il cosiddetto Green Pass base e le mascherine di tipo FFP2, mentre vengono rimossi i vincoli relativi all’utilizzo delle cappelliere.

Le prescrizioni per i gestori

I gestori aeroportuali dovranno inoltre adottare interventi organizzativi e gestionali per prevenire ogni forma di affollamento in tutte le aree dell’aerostazione e durante le operazioni aeroportuali, mediante una corretta gestione dei flussi e degli accodamenti, una segnaletica efficace e svolgere l’igienizzazione e sanificazione in ogni area dell’infrastruttura.

Loading...

Segnalazione delle positività

Procedure analoghe dovranno essere disposte dai vettori aerei nelle fasi di imbarco e sbarco degli aeromobili. A tutti i passeggeri dei voli nazionali e internazionali con destinazione Italia è fatto obbligo di segnalare al vettore e all’autorità sanitaria territoriale competente l’eventuale positività al Covid-19 diagnosticata entro 5 giorni dallo sbarco dall’aeromobile, per dare avvio al contact tracing sul territorio nazionale, chiarisce l’ente.

A Pasqua ripresa del turismo

Intanto segnali di speranza sembrano accendere il turismo italiano, a partire dalla Capitale Roma che, come tutte le città d’arte, è stata sferzata dalla crisi che ha attraversato il Paese negli ultimi due anni. I dati relativi alle vacanze di Pasqua sono positivi e aprono spiragli confortanti per l’estate, su cui però continua ad allungarsi l’ombra della guerra. Intanto però, tra Pasqua e 25 aprile, 15 milioni tra italiani e stranieri si metteranno in viaggio nel nostro Paese per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 5,5 miliardi, secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio condotta tra i propri associati in tutta Italia.

In treno traffico sei volte maggiore

Secondo le stime dieci milioni di italiani si limiteranno a gite di una giornata o si recheranno in case di famiglia, ma oltre cinque milioni di turisti sono invece intenzionati a pernottare in strutture ricettive perlomeno per una notte. E di questi - precisa Cna - più di un milione e mezzo saranno stranieri. La media dei pernottamenti è prevista tra le due e le tre notti per i vacanzieri italiani, tra le tre e le quattro notti per gli stranieri. I turisti provenienti dall’estero arriveranno in netta prevalenza dall’Europa continentale, dal Regno Unito, dagli Usa e dal Canada. Dalle Frecce ai Pop e Rock passando per gli intercity e anche i treni storici: la ripartenza del turismo si fa sentire e, complice anche il caro carburante, per il periodo di Pasqua si registra un forte balzo del numero dei passeggeri. Su tutti i treni di Trenitalia, infatti, è stimato un numero di viaggiatori sei volte più grande rispetto al periodo di Pasqua del 2021, che era ancora condizionato da zone rosse e da limitazioni agli spostamenti.