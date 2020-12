Covid, allarme per i 67 Paesi poveri dove verrà vaccinato solo il 10% degli abitanti Un’indagine Oxfam rivela che la maggior parte delle dosi andrà ai Paesi ricchi e la terza ondata di contagi genererà ulteriori preoccupazioni di Roberto Da Rin

Cauto ottimismo dei Paesi che iniziano le vaccinazioni di massa e trepida attesa per altri. È questo lo scenario sul tema Covid che però trascura un fattore cruciale: la preoccupazioni per i Paesi più poveri del mondo. In 67 Paesi a basso reddito nove abitanti su dieci rischiano di non avere accesso al vaccino contro la Covid-19. È quanto emerge da un rapporto di Oxfam e Amnesty international.

Oltre la metà dei prodotti principali è stata già acquistata dai Paesi più ricchi, dove vive meno di un sesto della popolazione mondiale. Qualche numero: le forniture del vaccino Pfizer-BioNTech, approvato nel Regno Unito la scorsa settimana, andranno quasi tutte ai Paesi ricchi: il 96% delle dosi, infatti, è stato acquistato dall'Occidente. Anche il vaccino Moderna, con un'efficacia del 95%, andrà esclusivamente ai governi che saranno nelle condizioni di acquistarlo.

Prezzi troppo alti

I prezzi di entrambi i vaccini sono alti e l'accesso per i Paesi a basso reddito sarà complicato dalle basse temperature alle quali dovranno essere conservati, denuncia ancora People's Vaccine. Ciò significa che l'aspetto logistico-distributivo assume una particolare rilevanza. Il cronoprogramma delle vaccinazioni di massa è questo: Vari Paesi, dopo mesi di attesa, stanno dando il via alle vaccinazioni di massa contro la Covid-19, incrementando la speranza delle popolazioni nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia in un momento in cui i casi di contagio risultano in aumento in tutto il mondo.

La Gran Bretagna ha iniziato il 9 dicembre, la Russia il 4 dicembre, con partenza da Mosca, il Messico ha annunciato che la campagna prenderà avvio intorno al 17/18 dicembre, qualche giorno dopo Israele. Secondo la Johns Hopkins University, sono stati finora registrati oltre 68 milioni di casi confermati di infezione in tutto il pianeta, di cui 15 milioni di contagi solo negli Stati Uniti.

Il totale dei casi confermati in Europa ha superato i 20 milioni.Gli esperti hanno analizzato gli accordi raggiunti in tutto il pianeta con le aziende produttrici degli otto prodotti più prossimi a una commercializzazione, tra i quali quello messo a punto dalle aziende Pfizer e Biontech, che il Regno Unito ha iniziato a distribuire per le fasce più a rischio. Tra i 67 Paesi a medio e basso reddito, vi sono Kenya, Nigeria e Ucraina.