Covid, altre tre regioni tornano in giallo da lunedì. Lombardia bianca a fine febbraio

Con il calo costante dei ricoveri il colore arancione sta per essere archiviato. Si spera definitivamente. Nessuna regione italiana registra più numeri da zona arancione (che scatta quando il tasso di occupazione dei reparti ordinari supera il 30% e quello delle terapie intensive il 20%). Per “scalare” in giallo servono però 14 giorni in uno scenario inferiore. Da lunedì 21 febbraio saranno “promosse” altre tre regioni: Piemonte, Val d’Aosta e Abruzzo. Se il trend attuale proseguirà, le ultime due regioni in arancione (Friuli Venezia Giulia e Marche) si avviano a passare in zona gialla tra fine febbraio e inizio marzo. Non solo. Il 28 febbraio dovrebbero tornare in zona bianca Lombardia, Veneto e Campania.

Verso lo stop dei colori delle regioni

Sempre che il governo non decida prima di abolire le fasce a colori, dal momento che ormai le attività consentite con green pass e senza certificato verde sono quasi identiche a prescindere dal colore della regione (vedi tabella aggiornata sul sito di palazzo Chigi).

Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta in giallo da lunedì



In base al monitoraggio settimanale dell’Iss, la cabina di regia dovrebbe decidere ad ogni modo il ritorno di Piemonte, Abruzzo e Valle d'Aosta in zona gialla da lunedì 21 febbraio, grazie ai 14 giorni consecutivi di terapie intensive stabilmente sotto la soglia critica del 20% (nel caso di Piemonte e Valle d'Aosta siamo anche sotto la soglia del 30% per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari).

Lombardia e Veneto verso la zona bianca dal 28 febbraio

Inoltre, il quadro in miglioramento sul fronte dei ricoveri avvicina il ritorno in zona bianca di Veneto, Lombardia e Campania. Tutte e tre le regioni hanno infatti numeri da “bianca” da venerdì 11 febbraio, con il tasso di occupazione delle terapie intensive sotto la soglia critica del 10% (rispettivamente 6%, 8,7% e 8%), mentre i reparti ordinari sono nel caso del Veneto anche al di sotto della soglia del 15% (14,7 per cento).

Se si guarda in particolare a Lombardia e Veneto, in base ai Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali) nell'ultimo mese i ricoveri di pazienti Covid sono crollati. In Lombardia si sono dimezzati nei reparti ordinari: sono passati infatti da 3.649 il 17 gennaio a 1.649 il 17 febbraio (-55%). Una flessione solo un po' più contenuta (-41%) se si guarda alle terapie intensive. Qui invece il calo è stato del 67% in Veneto dove si è passati nello stesso arco temporale da 183 a 60 ricoveri (con una flessione del 43% nei reparti ordinari).