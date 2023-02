Covid ancora in calo: 30.911 nuovi casi (-6,4%) e 279 decessi (-36,4%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua il calo dei nuovi casi di Covid-19 e questa settimana, dopo l’aumento delle precedenti, si regista anche un calo dei decessi. Emerge dai dati del ministero della Salute per la settimana 3-9 febbraio.

In particolare, si registrano 30.911 nuovi casi positivi con una variazione di -6,4% rispetto alla settimana precedente ( 33.042). I deceduti sono 279 con una variazione di -36,4% rispetto alla settimana precedente (439). I tamponi effettuati sono invece 547.026, con una variazione di -8,1% rispetto a 7 giorni fa (595.539). Il tasso di positività è del 5,7% con una variazione di +0,2% sulla settimana precedente (5,5%).

Dal 3 al 9 febbraio sono entrate in terapia intensiva covid 104 persone, -17,5% rispetto alla settimana precedente (27 gennaio-2 febbraio). Oggi in Italia i ricoverati in terapia intensiva per covid sono 163, in calo di 16 unità nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.459, in diminuzione di 253.