Covid ancora in calo: 51.897 nuovi casi (-38,3%) e 495 decessi (-14,1%)

Continuano a calare i numeri del covid in Italia. La conferma nel bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, come di consueto, il venerdì pomeriggio.

Nella settimana che va dal 13 al 19 gennaio ci sono stati 51.897 casi in Italia, con un calo del 38,3% rispetto alla settimana precedente (6-12 gennaio). il tasso di positività medio è stato dell’8%, confermando il decremento: -32,1% nello stesso periodo.

Nei 7 giorni ci sono stati 495 decessi, -14,1% rispetto ai dati diffusi venerdì scorso.

Dal 13 al 19 gennaio sono entrate in terapia intensiva covid 157 persone, -19,9% rispetto alla settimana precedente (6-12 gennaio).

Oggi i ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 227, ovvero 83 in meno rispetto a settimana scorsa nel saldo tra entrate e uscite. I ricoveri ordinari per covid sono invece 5.003, in riduzione di 1.418 unità rispetto a 7 giorni fa.