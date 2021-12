Covid, ancora record di tamponi ma è boom anche di vaccini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Enorme richiesta di tamponi (dal 22 dicembre la quota giornaliera di un milione di test è stata superata cinque volte) in una fase di contagi in rapida salita per la variante Omicron, grandi disagi per le lunghe attese, rischio che possano cominciare a scarseggiare i reagenti indispensabili per i test. Di fronte a questa situazione è stato rinnovato da più parti l’invito a vaccinarsi. Un appello che in parte ha contribuito al picco di inoculazioni giornaliere: 619mila somministrazioni, il dato migliore da diversi mesi (anche se il primato resta quello del 6 giugno 2021 con 634.624 iniezioni).

Figliuolo: la campagna vaccinale nazionale accelera

«La campagna vaccinale nazionale accelera» è stato il commento del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 F rancesco Paolo Figliuolo che ha fornito il dettaglio: 57mila prime dosi, 34mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, «mentre i richiami hanno superato quota 520mila».

La vaccinazione dei bambini: 15mila iniezioni al giorno

Riprende quota la vaccinazione nella fascia d’età che per ultima è stata ammessa all’immunizzazione: nella fascia d’età 5-11 anni la media mobile delle iniezioni è stata nell’ultima settima di quasi 15mila inoculazioni giornaliere (14.998). La vaccinazione pediatrica anti-Covid è partita il 16 dicembre (il vaccino Pfizer-Biontech a mRna ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti però la dose è di circa un terzo rispetto agli altri e la vaccinazione avviene in due dosi a tre settimane di distanza l'una dall'altra) e finora a ricevere la prima dose sono state 232mila bambini (6,36% della platea). Ne restano da vaccinare 3,423 milioni.

Il picco delle prime dosi

La terza dose continuano a rappresentare la netta maggioranza delle vaccinazioni ma comunque le 57mila prime iniezioni fatte registrare il 28 dicembre sono il dato più alto del mese di dicembre. Per itrovare un valore maggiore bisogna risalire fino al 15 ottobre (71mila prime dosi).