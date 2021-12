Covid, un anno di vaccini: oltre 108 milioni di dosi a 46 milioni di italiani (78%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’arrivo delle prime 9.750 dosi e le prime 7.342 iniezioni, iniziava esattamente un anno fa la campagna vaccinale anti-Covid. Ad esattamente un anno di distanza, il bilancio è di 108.226.482 dosi somministrate, che hanno portato il 77,98% della popolazione a completare il ciclo vaccinale primario. Ma la strada da completare per evitare che il Paese sia travolto dalle varianti è ancora lunga, visto che poco meno di un terzo della popolazione, il 28,78%, ha fatto la terza dose.

Le coperture

Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose - è almeno parzialmente protetto l’81,17% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 83,41% mentre l’80,14% è vaccinato. Considerando solo gli over 12 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 89,06% mentre l’85,56% è vaccinato.

Il trend giornaliero

Dopo l’arrivo delle prime dosi e delle prime somministrazioni a fine dicembre 2020, la campagna vaccinale ha visto aumentare i suoi numero giorno dopo giorno, vino ad arrivare al picco del 4 giugno 2021, quando sono state somministrate 633.626 dosi giornaliere. Complice l’arrivo dell’estate e il progressivo completamento delle seconde dosi, i numeri sono andati via via diminuendo. Per poi riprendersi a settembre con l’avvio della campagna per le terze dosi. Così il 16 dicembre, con 584.715 somministrazioni ci si è riavvicinati ai picchi di inizio giugno.

Il confronto internazionale

L’Italia è al 15° posto a livello mondiale per quel che riguarda il completamento del ciclo vaccinale primario, al 5° posto in Ue dopo Portogallo, Malta, Spagna e Danimarca. Tra le prime 15 nazioni europee per popolazione, il 25 dicembre scorso l’Italia si è piazzata al 9° posto per dosi giornaliere per un milione di abitanti (6.472, contro 5.879 della media dell’Unione europea).