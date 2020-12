Covid, arriva l’aggregatore per capire dove poter fare il tampone L’iniziativa di quatttro universitari ha censito finora 600 strutture in tutta Italia ed è in costante aggiornamento di Marco Trabucchi

Un aggregatore semplice, geolocalizzato, dove individuare subito i centri privati dove fare il tampone rapido, molecolare e il sierologico. Non c'era e oggi, grazie al lavoro di quattro giovani studenti di Gorizia, è realtà.

Si chiama semplicemente dovefareiltampone, piattaforma semplice e intuitiva per trovare la struttura sanitaria privata più vicina.L'intuizione arriva da Alek Devetak, giovane studente sloveno alla Bocconi, alle prese con il tampone per poter tornare a casa.

«Non riuscivo a trovare un centro vicino a casa mia a Milano per fare il tampone. Google mi proponeva solo strutture ospedaliere, ma preferivo farlo privatamente per una questione di velocità. Ho perso un bel po' di tempo a cercare le strutture private vicine a dove vivo. Così l'intuizione: fare un sito di facile e veloce consultazione per aiutare le persone che si trovano nella necessità di fare il tampone».

Tra il dire e il fare non c'è stato di mezzo il tradizionale mare. Anzi. Alek ne parla con i suoi amici più fidati, ex compagni di classe dell'istituto di informatica J. Vega a Gorizia, oggi tutti a Milano per proseguire il corso di studi all'Università: Guglielmo Frati (PoliMi), Manuel Lupoli (UniUd) e Daniel Peteani (UniUd).

Nel giro di una settimana, il 1° novembre, sono andati online con un data base di centinaia di strutture. La piattaforma ha al momento censito 600 strutture in tutta Italia ed è in costante aggiornamento.