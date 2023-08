Covid, arriva la variante Pirola: cosa sappiamo finora. Casi e ricoveri in aumento in Uk

Variante sotto osservazione

I laboratori di tutto il mondo stanno ora perlustrando i campioni dei pazienti e le acque reflue per avere un’idea di quanto lo sia. «Vogliamo provare a capire quanta parte di questo lignaggio è là fuori», afferma Lauring. Se l’attuale flusso di nuovi casi confermati si trasformasse in “un’ondata” di rilevazioni, sarà segno che la variante ha il potenziale per competere con le altre circolanti, inclusa quella ad oggi più comune, EG.5 (Eris), e causare un picco di infezioni a livello globale. In Danimarca e Regno Unito gli scienziati stanno cercando di isolare BA.2.86 dai campioni dei pazienti. In particolare l’interesse è focalizzato sul banco di prova degli anticorpi innescati da XBB.1.5 (Kraken), perché i nuovi vaccini in arrivo si basano su questa variante.

Ma, evidenziano gli esperti, non bisogna essere preoccupati da quello che sta succedendo. «Non credo che nessuno debba allarmarsi», assicura Bloom. «Lo scenario più probabile è che questa variante si esaurisca e in un mese nessuno, a parte le persone come me, ricorderà nemmeno che esisteva».

Anche se BA.2.86 si rivelasse abile a schivare gli anticorpi neutralizzanti, puntualizza lo scienziato, è probabile che altre forme di immunità impediscano alla maggior parte delle persone di ammalarsi gravemente se contagiate. Pirola, concludono gli esperti, dimostra che Sars-CoV-2 ha ancora assi nella manica.

Ma «è da vedere» se tutto ciò avrà un significato «in termini di impatto sulla salute pubblica», afferma Lauring.



Scienziato Usa: variante Pirola non è destinata a sparire

«Più vediamo diffondersi la variante ipermutata Ba.2.86, ad ora presente in 6 Paesi e in circa il 2% delle acque reflue in una regione svizzera, più sembra preoccupante, soprattutto in un momento in cui la sorveglianza è diminuita: non è destinata a svanire» evidenzia invece lo scienziato Usa Eric Topol, responsabile dello Scripps Research Translational Institute in California, su Twitter, parlando della nuova variante Pirola.