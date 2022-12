Covid: in arrivo obbligo mascherine Ffp2 in ospedali e Rsa. In Cina 9mila morti al giorno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo le misure negli aeroporti – la norma sui tamponi è andata in Gazzetta Ufficiale – è la volta delle mascherine obbligatorie prorogate fino al 30 aprile in tutte le strutture sanitarie, Rsa e studi medici compresi. Ma non solo: è alla firma una circolare della Salute con le raccomandazioni in caso di escalation di contagi e ricoveri: tra le azioni sarà fortemente raccomandato l’uso diffuso della mascherina. E non finisce qui, perché appena entrerà in vigore il decreto Rave - quello cioé che ha abolito l’obbligo di isolamento domiciliare per i positivi - sarà firmata una nuova circolare con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per i positivi, anche asintomatici.

Istituto Gb, «in Cina 9 mila morti al giorno per Covid»

Intanto le informazioni che arrivano sulla Cina sono sempre più preoccupanti. In Cina è probabile che stiano morendo circa novemila persone al giorno a causa del Covid. Lo stima la società di ricerca britannica Airfinity, che appena pochi giorni fa aveva parlato di cinquemila morti al giorno. I decessi in Cina dal primo dicembre potrebbero aver raggiunto quota 100 mila per un totale di oltre 18 milioni di contagi, ha aggiunto la società. Prevedendo un picco di nuovi casi il 13 gennaio: 3,7 milioni al giorno.

Stretta sui viaggiatori e proroga dispositivi protezione

Il 29 dicembre il ministro della Salute Orazio Schillaci si presenta prima al Senato e poi alla Camera con due atti già firmati: quello di mercoledì scorso con la stretta per i viaggiatori provenienti dalla Cina e ora anche la proroga delle misure sui dispositivi di protezione. Il messaggio è quello della prudenza anche se domina la consapevolezza che l’Italia da sola potrà ben poco contro il pericolo di un nuovo contagio che soffia dall’est del pianeta.

Il ministro non potrebbe essere più chiaro quando dice che «l’attività di sorveglianza attraverso l’effettuazione di tamponi molecolari all’arrivo dei voli diretti provenienti dalla Cina non arresterebbe del tutto l'ingresso sul territorio nazionale a causa dell'arrivo in Italia di passeggeri anche attraverso voli indiretti - il cui tracciamento è pressoché impossibile». E invoca un’azione congiunta con la Ue «per prendere una decisione comune che possa servire o limitare l’afflusso di persone positive dal Paese asiatico».

Dall’Ecdc alla Cina, le docce fredde della giornata

A stretto giro arriva la prima doccia gelata: l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, boccia perché «ingiustificata» l’introduzione nella Ue di screening obbligatori per i viaggiatori in arrivo dalla Cina. L’agenzia ha ricordato che i Paesi Ue hanno «livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione» e «le varianti che circolano in Cina stanno già circolando nell'Ue».