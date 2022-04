Covid, in arrivo regole più snelle dai ristoranti alle spiagge

Mascherine obbligatorie al lavoro

Linee guida più snelle dunque. Che non entrano però nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli. Su questo fronte, nella versione iniziale dell’ultimo decreto anti-Covid l'utilizzo delle mascherine chirurgiche era condizionato alle situazioni in cui non si potesse mantenere la distanza di un metro nel luogo di lavoro, mentre nel testo finale, a prescindere dalla distanza, la mascherina chirurgica è obbligatoria fino al 30 aprile. In linea di massima resta l’obbligo di un metro di distanza al lavoro.

Le misure di sicurezza a scuola e all’Università



Per quanto riguarda il capitolo istruzione, è il ministero dell’Università a ricordare in una nota che, fino al 30 aprile, oltre all’obbligo di green pass base, sia per gli studenti sia per tutti gli altri soggetti che accedono alle strutture universitarie, restano le misure di sicurezza impiegate finora: obbligo di mascherina, divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5° e raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nella scuola tali misure di sicurezza sono prorogate fino a inizio giugno. Nel decreto anti-Covid n.24 del 24 marzo, infatti, si legge che fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 «è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico» ed «è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano».

