Covid, attenzione all'impatto psicologico

L’emergenza Covid-19 sta avendo un impatto terribile sulle nostre vite. Milioni di cittadini europei hanno sofferto e continuano a soffrire di gravi forme di stress emotivo, causate dalla paura del contagio, dai lutti familiari, dall’isolamento sociale e dall’ansia per la precarietà finanziaria. Fattori che stanno contribuendo anche all’aumento dell’incidenza della violenza domestica e delle dipendenze. Con la nuova ondata pandemica che si sta abbattendo sull’Europa e i conseguenti lockdown, è nostro compito assicurarci che le comunità più colpite abbiano accesso a tutti quei servizi di sostegno per la salute mentale di cui hanno disperatamente bisogno.

Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), sono 84 milioni i cittadini europei che soffrono di disturbi della salute mentale, come i disturbi d’ansia, i disturbi depressivi e i disturbi bipolari, o sono dipendenti dall’uso di alcool o di droghe.

La percentuale di coloro che hanno avuto esperienza di un disturbo depressivo maggiore è più che raddoppiata tra il 2018, anno in cui era pari al 6%, e l’aprile di quest’anno, in cui ha toccato il 13 per cento. La percentuale di chi soffre di solitudine è quasi triplicata.

Di fronte a questi numeri appare preoccupante che soltanto poche persone riferiscano di aver discusso tali sintomi con un medico generico o con uno psichiatra, come dimostrato da una ricerca condotta recentemente da Elma Research in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Polonia.

Questi dati sono in linea anche con l’aumento dell’uso di sostanze psicoattive rilevato nel corso di quest’anno. In Regno Unito, il numero di persone che hanno fatto abuso di alcool è aumentato vertiginosamente, passando dai 4,8 milioni di febbraio agli 8,4 milioni di giugno secondo le stime del Royal College of Psychiatrists, che ha riferito anche un aumento del numero di cittadini britannici in cerca di trattamento per la dipendenza da oppiacei. In Germania, il 35% degli adulti intervistati ha confermato di aver bevuto “più o molto più” del solito durante la pandemia.