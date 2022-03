Covid, aumentano i contagi ma le terapie intensive restano stabili

3' di lettura

Crescono sensibilmente, e per la seconda settimana consecutiva, i nuovi casi di Covid. Dal 16 al 22 marzo sono stati oltre mezzo milione, passando dai 379.792 della settimana precedente a 502.773, con un aumento del 32,4%. Nel monitoraggio della Fondazione Gimbe i contagi corrono in particolare nel Sud Italia, dove sono cresciuti del 42,2%; mentre il Nord Ovest, il Nord Est e il Centro si attestano intorno al 30% e le isole al 17,7%. Viene registrata invece una lieve diminuzione dei decessi: sono stati 924 a fronte dei 976 della settimana precedente, pari a -5,3%.

In 38 province oltre mille casi per 100mila abitanti

Stando ai dati di Gimbe salgono da 17 a 38 le province italiane con un’incidenza superiore a 1.000 casi di Covid per 100mila abitanti, un valore chiave per capire la velocità di circolazione del virus. E quella che registra il valore più elevato è Lecce, che supera quota 2.000 casi. Mentre in tutte le province, eccetto Bolzano, si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Fiaso: risale curva ricoveri ordinari dopo 7 settimane

Il fatto è che dopo sette settimane di costante discesa, risale la curva dei ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari degli ospedali facendo registrare un +10,7% in una settimana e con punte maggiori al Sud e nelle isole (+15%). La buona notizia è che continua invece a calare il numero delle ospedalizzazioni in terapia intensiva, con un -20% in sette giorni secondo i dati della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere. Dei pazienti in rianimazione, evidenzia la rilevazione negli ospedali sentinella della Fiaso del 22 marzo, il 72% non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale. E torna a flettersi anche la curva dei ricoveri pediatrici registrando un -6% nell’ultima settimana, dopo l’impennata registrata tra gli under18 nella settimana 8-15 marzo che aveva fatto segnare un +48%.

Come vanno le ospedalizzazioni sul territorio

L’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di “area non critica” da parte di pazienti Covid è ferma al 14% in Italia (un anno fa era al 43%) ma nelle ultime 24 ore raggiunge il 35% in Calabria e altre 5 regioni registrano valori superiori al 20%: Umbria (29%), Basilicata e Sicilia (25%), Marche (22%), Puglia (21%). L’occupazione delle terapie intensive, invece, è ora stabile al 5% in Italia a fronte del 39% raggiunto esattamente un anno fa, ed è sotto il 10% in tutte le regioni. Lo indicano i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 23 marzo 2022. Nel dettaglio, in base al monitoraggio quotidiano, l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica (o “non critica”) da parte di pazienti con Covid-19 scende in 3 regioni Basilicata (al 25%), Sardegna (20%), Valle d’Aosta (9%); mentre cresce in altrettante: Calabria (35%), Marche (22%), Molise (16%). Sempre a livello giornaliero, l’occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 cresce in Friuli Venezia Giulia (3%), Lombardia (3%), Marche (3%) e Puglia (7%) mentre cala in Basilicata (4%), Liguria (3%), Molise (0%). In Valle d’Aosta (0%) variazione non disponibile. È invece, stabile in 13 Regioni o Province autonome: Abruzzo (al 7%), Calabria (6%), Campania (6%), Emilia Romagna (6%), Lazio (8%), Pa Bolzano (5%), Pa Trento (1%), Piemonte (4%), Sardegna (9%), Sicilia (7%), Toscana (6%), Umbria (5%) e Veneto (3%).

Bassetti: importa solo il segno meno delle rianimazioni

A dire del presidente Fiaso Giovanni Migliore «si riflettono sulle ospedalizzazioni gli effetti della risalita della curva dei contagi. Occorre ancora prestare la massima attenzione soprattutto nei luoghi chiusi, indossare la mascherina e non confondere la fine dello stato di emergenza con la fine della pandemia». Secondo alcuni esperti, questa ultima onda di contagi legata quasi totalmente alla variante Omicron sta rallentando ed alcune Regioni avrebbero già raggiunto il picco. E comunque «la soglia psicologica dei 100mila casi non deve fare paura. Soprattutto perché il contagio non vuole dire malato grave e il dato italiano lo conferma: abbiamo sempre il segno meno davanti ai numeri delle terapie intensive. Aumentano i ricoveri in media intensità ma era atteso perché con le forme meno gravi spesso le persone cercano l’assistenza in ospedale. Il problema è che molti di questi ricoveri credo che siano anche inappropriati e tanti potrebbero essere curati a casa». Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. «L’aumento dei casi è fisiologico, potremmo arrivare anche a 200mila. Ma ci interessa questo numero? O dobbiamo guardare il segno meno delle rianimazioni?».