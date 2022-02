Covid, aumentato del 67% il tempo trascorso dai ragazzi davanti a computer e cellulari

L’aumento dei reati dei minori



I rischi dell’abuso dei mezzi digitali non sono solo virtuali: «In un contesto che è stato improvvisamente caratterizzato dalla pandemia, la Polizia Postale ha registrato un sensibile aumento dei reati che riguardano il mondo dei minori, del 132% in più nel 2020 rispetto al 2019, con trend in aumento anche nel 2021», ha spiegato Barbara Strappato, direttore della prima divisione del servizio Polizia Postale e delle comunicazioni, intervenendo all’iniziativa del Moige, ma «anche in termini di risposta registriamo un aumento sensibile, del 90%».

L’educazione all’uso sicuro del web

Sono emersi fenomeni nuovi, come assembramenti organizzati online, baby gang virtualii, accessi abusivi alle piattaforme di didattica a distanza, e un aumento di segnalazioni di intenti autolesionisti. In questo contesto, sottolinea la dirigente di Polizia, «l’educazione all’uso sicuro del web è la risposta più importante». «Gli stessi ragazzi - ha sottolineato la garante dell’Infanzia Carla Garlatti - chiedono una piattaforma che possa connettere studenti e docenti in più parti d’Italia, nella quale socializzare e condividere, chiedono maggiore inclusione per i ragazzi disabili e di avere un’istruzione digitale per loro stessi e i genitori».

