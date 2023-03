Covid, Biden firma la legge per la trasparenza sull’origine del virus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge che declassifica le informazioni sulle origini del Covid-19,«compresi potenziali legami con l’istituto di virologia di Wuhan». Lo rende noto la Casa Bianca. «Nell’attuare questa legislazione, la mia amministrazione declassificherà e condividerà quante più informazioni possibile, in linea con la mia autorità costituzionale di proteggere dalla divulgazione di informazioni che danneggerebbero la sicurezza nazionale», spiega il presidente in una nota. La legge si chiama Covid-19 Origin Act of 2023.

«Condivido l’obiettivo del Congresso di rendere pubbliche più informazioni possibile sull’origine del Covid», afferma Biden, assicurando che la sua amministrazione «continuerà a esaminare tutte le informazioni classificate relative alle origini del Covid-19, compresi i potenziali collegamenti con l’Istituto di virologia di Wuhan».