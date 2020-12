Covid: Bonomi, inaccettabile non coinvolgere imprese su misure ripresa Il presidente di Confindustria è intervenuto all'evento digitale Smartland, organizzato dal Sole 24 Ore: «Per indennizzi imprese soluzioni frammentarie»

Il presidente di Confindustria è intervenuto all'evento digitale Smartland, organizzato dal Sole 24 Ore: «Per indennizzi imprese soluzioni frammentarie»

Il mancato coinvolgimento del mondo produttivo «è, purtroppo, la più grande carenza dell'azione di Governo che ormai stiamo riscontrando da troppo tempo». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'evento digitale Smartland, organizzato dal Sole 24 Ore. «Anche negli interventi adottati - ha aggiunto - per fronteggiare gli impatti economici e sociali della pandemia, dovendo reagire quasi sempre a cose fatte e senza consultazione o verifica preventiva».

Recovery plan: Bonomi, più grave carenza governo è mancato dialogo con imprese

Il presidente dell’associazione datoriale ha messo in evidenza che «a oggi – ormai in prossimità delle scadenze per la presentazione del Pnrr – ancora non sappiamo se ci sarà un confronto sulle strategie e i contenuti, una verifica della reale fattibilità degli interventi di investimento e di riforma e non si può certo dire che gli Stati generali lo siano stati». Quanto alla richiesta di un confronto, ha sottolineato ancora Bonomi, «non si tratta di una pretesa o di un atteggiamento ostile del tutto presunto e infondato». Per Bonomi, piuttosto, «il contributo delle imprese può essere determinante per un Pnrr efficace e soprattutto realizzabile. Serve una visione che deve essere necessariamente multifocale, dalla prospettiva di breve e medio termine a quella di lungo e lunghissimo termine che le imprese – soprattutto quelle manifatturiere – hanno nel loro Dna, perché sono chiamate quotidianamente a fare i conti con la complessità dei mercati e con il rischio ma hanno anche la capacità di guardare al futuro delle loro aziende, dei loro territori e del loro Paese».

Dopo che Bonomi ha messo in evidenza che sul Next Generatio Eu l’esecutivo è indietro, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervenuto al webinar del Messaggero “Obbligati a crescere”, ha replicato: «Quando dice che siamo in ritardo sul Recovery, Bonomi dice una cosa che non è assolutamente vera. Non vedo altri Paesi che abbiano fatto cose più di noi». «Noi - ha spiegato - abbiamo una serie di misure, come 4.0, finanziate con i soldi del Recovery e siamo l'unico Paese ad averlo fatto. Casomai siamo in anticipo rispetto agli altri. Dire che siamo in ritardo è una valutazione che non ha motivazioni». «Capisco anche l'esigenza dei presidenti delle associazioni di categoria di tenere in qualche modo il punto con i propri associati - ha aggiunto -. Però le cose dobbiamo farle assieme e credo che una delle cose che ci ha insegnato la pandemia è che ci sono delle cose sulle quali il Paese non può dividersi. È un valore farle assieme».

Confindustria, Governo indietrissimo su Recovery, innegabile

A stretto giro la replica dell’associazione daoriale. «Abbiamo passato 6 mesi tra Stati generali, precise richieste su priorità per l'uso del Recovery Fund e interventi strutturali e riforme in coerenza con le linee guida della Commissione Ue e lezioni apprese in 25 anni di bassa crescita. Al ministro Patuanelli riconosciamo sensibilità e collaborazione su temi come Industria 4.0. Ma che sul Recovery il governo sia indietrissimo su progetti e governance è e resta un fatto oggettivo e innegabile». «Se lo diciamo - ha concluso Confindustria - è per cambiare marcia, nell'interesse del Paese, ascoltando noi e le forze sociali. Non per calcoli politici che non ci appartengono».

Per indennizzi imprese misure frammentarie

«Solo adesso - ha sottolineato il presidente di Confindustria nell’intervento all’evento digitale -, se il Governo sembra rendersi veramente conto di dover indennizzare le imprese, lo sta facendo con misure frammentarie e non risolutive e non compensative della voragine che si è aperta nei bilanci del 2020. Mentre era necessario farlo dall'inizio. Sarebbe bastato chiedere alle imprese quali fossero i problemi da risolvere per scoprire che è mancata la copertura dei costi fissi rispetto alle minori entrate generate dalle restrizioni amministrative. E la soluzione non è ricorrere al debito».