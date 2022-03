Covid, boom di casi tra gli under 19 ma le ospedalizzazioni sono stabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce la circolazione del Coronavirus in Italia. L’Rt è a 1,14, sopra la soglia epidemica. Con una proiezione che parla di un indice di trasmissibilità a 1,44 tra una settimana.Se l’incidenza settimanale aumenta a livello nazionale (in base all’ultimo rapporto Iss nel periodo 18-24 marzo siamo a 848 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 725 della settimana), ad essere più colpita dal virus è la fascia di età più giovane, quella degli under 19.

Incidenza più alta tra gli under 19 anni

Il monitoraggio settimanale Iss-Epicentro, relativo al periodo 14-20 marzo evidenzia in effetti un aumento dell’incidenza in tutte le nelle fasce d'età. Ma in particolare tra i ragazzi. L’incidenza più alta è nelle fasce 10-19 anni (1.178 nuovi casi ogni 100mila abitanti) e 0-9 anni (1.007). Ma l’incidenza è sopra la media in tutte le fasce più giovani: 886 tra i 20-29 anni; 929 tra i 30-39 anni; 871 tra i 40-49 anni. E va decrescendo con l’aumentare dell’età: 707 per i 50enni, 570 per i 60enni; 486 per i 70enni e 458 per gli 80enni. Non va dimenticato che gli anziani, da un lato meno protetti dal vaccino perché sono stati i primi a ricevere la terza dose, generalmente registrano una copertura vaccinale più alta (oltre l'80% ha fatto la terza dose).

Stabili ricoveri in età scolare, crescono fra under 5



Stabile tra i 0-19 anni, sempre in base al report Iss, il tasso di ospedalizzazione dei malati di Covid in tutte le fasce d’età, ad eccezione di quella sotto i 5 anni in cui risulta un aumento, «benché - spiega il report Iss - i dati riferiti all'ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento».

Più reinfezioni Covid fra no vax



Dal 24 agosto 2021 al 23 marzo 2022 sono stati segnalati 282.654 casi di reinfezione. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è pari a 3,4%, stabile rispetto alla settimana precedente. Il rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (inizio della diffusione della variante Omicron), segna l’aumento del rischio di reinfezione in chi non ha il vaccino, in chi aveva avuto una prima diagnosi da oltre 210 giorni, in chi ha avuto almeno una dose da oltre 120 giorni, nelle donne e nelle fasce di età più giovani (dai 12 ai 49 anni) rispetto alle persone con prima diagnosi in età compresa fra i 50-59 anni.



Con booster rischio morte 14 volte più basso



L’Iss evidenzia inoltre che il tasso di ricoveri in terapia intensiva nel periodo 4 febbraio-6 marzo 2022 per i non vaccinati è 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa 11 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Il tasso di mortalità nel periodo 28 gennaio-27 febbraio 2022, invece, per i non vaccinati è circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa quattordici volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster.