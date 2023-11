Covid, c’è una forte relazione con le polveri sottili: lo dice l’Enea

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Esiste una relazione tra l’inquinamento e la possibilità di contrarre il Covid. A questa conclusione è giunto uno studio Enea - Università di Roma Tor Vergata. Dall’indagine emerge una forte interazione tra le polveri sottili (PM2.5) e la proteina Spike del virus SARS-CoV-2 responsabile del Covid.

Il supercalcolatore

La ricerca è stata realizzata con il supporto del supercalcolatore ENEA-CRESCO6 per le simulazioni di dinamica molecolare. «Durante la fase iniziale della pandemia la Lombardia e, in generale, tutta l’area della Pianura Padana sono state colpite più duramente dall’infezione virale rispetto al resto del Paese. Parliamo di una parte d’Italia tra le più inquinate e questo ha portato la comunità scientifica a ipotizzare un possibile ruolo del particolato atmosferico nella diffusione del virus», spiega Caterina Arcangeli, ricercatrice Enea del Laboratorio Salute e Ambiente e coautrice dello studio insieme ai colleghi Barbara Benassi, Massimo Santoro e Milena Stracquadanio e ai ricercatori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata Alice Romeo, Federico Iacovelli e Mattia Falconi.

Il metodo di indagine

Lo studio è partito dalla verifica e dimostrazione della presenza del genoma del virus responsabile del Covid-19 su almeno il 50% dei campioni di filtri per il PM2.5 raccolti nella città di Bologna nell’inverno del 2021. «A seguire abbiamo realizzato al computer modelli molecolari semplificati di PM2.5 e di SARS-CoV-2 e abbiamo valutato la loro interazione mediante simulazioni ad alte prestazioni eseguite con il supercalcolatore CRESCO6», aggiunge Arcangeli. Le simulazioni hanno mostrato che i glicani (zuccheri) presenti sulla superfice della proteina Spike giocano un ruolo importante nell’interazione tra virus e particolato, mediando il contatto diretto con la corrispondente superficie del nucleo di carbonio del PM2.5. Inoltre, dallo studio emerge anche una stretta correlazione tra PM2.5 e virus anche rispetto alle caratteristiche chimiche del particolato fine, il cui contenuto in carbonio elementare sembra avere una funzione guida nell’interazione con il SARS-CoV-2.

Italia tra Paesi Ue con più morti per smog

Intanto,dal rapporto annuale dell’Agenzia europea dell’ambiente, con dati riferiti al 2021, esce fuori che Polonia, Italia e Germania sono, nell’ordine, i Paesi europei dove lo smog fa più danni alla salute. In Italia, in particolare, 46.800 morti sono attribuibili all’esposizione al particolato sottile Pm2.5, responsabile di 415.400 anni di vita persi (701 ogni 100mila abitanti). In generale, indica l’Agenzia, dal 2005 al 2021 la situazione è migliorata, con le morti attribuibili al Pm2.5 nell’Ue a 27 calate del 41%, a 253mila morti l’anno. Ma il 97% della popolazione urbana è esposto a concentrazioni di Pm2.5 superiori al livello guida stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. «L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla nostra salute rimane ancora troppo elevato - ha sottolineato la direttrice dell’Aea Leena Yla Mononen - la notizia positiva è che le autorità a livello europeo, nazionale e locale stanno agendo per ridurre le emissioni attraverso misure come la promozione del trasporto pubblico o della bicicletta nei centri urbani e attraverso l’aggiornamento della legislazione».

La Pianura padana tra le aree Ue dove lo smog è più nocivo

Dal rapporto viene fuori che la Pianura padana si conferma una delle aree con l’aria peggiore d’Europa, con oltre 89 morti ogni 100mila abitanti attribuibili al particolato sottile (Pm2.5), come nei Paesi orientali dell’Ue. Visto l’alto reddito procapite, la Pianura padana è inoltre in controtendenza rispetto al dato che vede coincidere le regioni più inquinate con quelle a minor reddito dell’Ue. Nel 2021, è stata una centralina smog di Cremona a rilevare la concentrazione media annua più alta di Pm2.5 del Paese, a 26 microgrammi al metro cubo, di un microgrammo superiore ai limiti Ue e di oltre cinque volte superiore alle linee guida dell’Oms. Secondo le stime preliminari nel 2022, le centraline che hanno rilevato le situazioni più problematiche sono a Borgomanero (Novara) e alla centrale Enel di Torchiarolo (Brindisi).