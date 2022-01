Covid, in calo a 1,31 l’Rt nazionale, sale il tasso di occupazione delle aree mediche al 31,6%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In lieve aumento l’incidenza settimanale del nuovo coronavirus ogni 100mila abitanti, in calo l’Rt nazionale. Stabili i dati sull’occupazione delle terapie intensive, mentre è in crescita il dato di occupazione delle aree mediche. Sono le indicazioni sulla corsa del Covid in Italia contenute nel report Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia.

Incidenza in lieve aumento a 2.011 casi ogni 100mila abitanti

L'incidenza settimanale a livello nazionale è pari a 2.011 casi ogni 100mila abitanti nella settimana dal 14 al 20 gennaio 2022, contro i 1.988 ogni 100mila abitanti rilevata dal 7 al 13 gennaio 2022. Sostanzialmente il dato si è stabilizzato rispetto alla corsa delle settimane precedenti.

Rt in calo a 1,31

Nel periodo 22 dicembre 2021 – 4 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00 – 1,83), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il dato resta comunque ancora al di sopra della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1,01 (0,99-1,02) all'11 gennaio 2022 contro Rt = 1,2 (1,18-1,22) al 4 gennaio 2022. Il report segnala però che diverse fra regioni e province autonome hanno segnalato problemi nell'invio dei dati del flusso individuale e non si può escludere che questi valori possano essere sottostimati.

Stabili le terapie intensive al 17,3%

Stabile il tasso di occupazione delle terapie intensive al 17,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 20 gennaio) contro il 17,5% della rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 13 gennaio. Il dato più elevato si registra nelle Marche con il 23,9%, seguito dal 22,9% del Friuli Veneizia Giulia e dal 22,8% del Piemonte. Il dato più basso in Basilicata con il 6,5 per cento.

Sale il tasso di occupazione delle aree mediche

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 31,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 gennaio) contro il 27,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 gennaio). Il dato più elevato in Valle d’Aosta con il 54,5%, seguito dal 40,1% della Calabria. Il dato più basso in Molise con il 10,2 per cento.