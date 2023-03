Covid in calo: 26.684 nuovi casi (-9,4%) e 228 decessi (-6,6%) in 7 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO

Sono 26.684 i nuovi casi di Covid registrati nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2023 con un calo del 9,4% rispetto alla settimana precedente. In calo anche le vittime, sono 228, -6,6%. Effettuati 533.212 tamponi (+5,3%) mentre il tasso di positività medio è del 5%, -12,5% rispetto alla settimana precedente . Lo indica il ministero della Salute nel bollettino settimanale.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita

Dal 24 febbraio al 2 marzo sono entrate in terapia intensiva covid 121 persone, +36% rispetto alla settimana precedente (17-23 febbraio). Oggi in Italia ci sono 137 persone in terapia intensiva per covid, ovvero 4 in più rispetto a venerdì scorso nel saldo tra entrate e uscite, e 3.297 nei reparti ordinari, che significa 34 in meno nel confronto con una settimana fa.