Covid, in calo da 82 a 79 anni l’età dei decessi

2' di lettura

Aumenta leggermente l’età media alla diagnosi di Covid-19 mentre scende quella di chi non supera la malattia. È il quadro che emerge dal monitoraggio settimanale condotto dall’Istituto superiore di sanità. La media delle persone che hanno contratto il virus è di 34 anni (la scorsa settimana era 32) e scende di pochissimo quella al primo ricovero, 57 anni questa settimana contro 58 della scorsa. Di 61 anni è l’età media all’ingresso in terapia intensiva (la scorsa settimana era 62,5 anni) mentre per quanto riguarda l’età al decesso è scesa a 79 anni (la scorsa settimana era 82 anni).

60-79enni protetti al 97% da intensive e morti

Efficacia del 95% per i ricoveri (rispetto ai non vaccinati), 97,1% per le terapie intensive (rispetto ai non vaccinati) e 97,4% di efficacia per i decessi (rispetto ai non vaccinati) nella fascia di età 60-79 anni. L’Iss ricorda che l’efficacia del vaccino misura la riduzione proporzionale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate, ovvero equivale alla riduzione percentuale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate rispetto alle persone non vaccinate.

Loading...

Vaccinati in aumento tra i più giovani

Le vaccinazioni hanno preso a correre tra i più giovani, arrivati dopo nelle immunizzazioni in ordine di priorità. In particolare le somministrazioni/dose unica per la fascia 12-15 hanno superato il 40% della platea vaccinabile, mentre la fascia 16-19 ha oltrepassato la soglia del 67%. Dai dati comunicati dalla struttura commissariale per l’emergenza si evincono incrementi anche per le altre fasce di età: quella 50-59 è all’80% circa in termini di prime somministrazioni/dose unica, mentre la fascia 60-69 ha superato l’85%. Si consolidano inoltre le percentuali delle fasce 70-79 e over 80, rispettivamente al 90,19 e al 94,06%, sempre con riferimento a prime somministrazioni/dose unica.