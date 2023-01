Covid in calo: 84.076 nuovi casi (-38,2%) e 576 decessi (-25,7%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Diminuiscono i casi di Covid-19 del 38,2% ed i decessi del 25,7% nell’ultima settimana in Italia. Lo evidenzia il bollettino del ministero della Salute relativo alla settimana 6-12 gennaio 2023.

Sono 84.076 nuovi casi positivi con una variazione di -38,2% rispetto alla settimana precedente (135.990). Sono invece 576 i deceduti con una variazione di -25,7% rispetto alla settimana precedente (775).

I tamponi eseguiti sono 767.718 con una variazione di -10,3% rispetto alla settimana precedente (855.823). Il Tasso di positività è dell’11,0% con una variazione di -4,9% rispetto a sette giorni fa (15,9%).

Dal 6 al 12 gennaio sono entrate in terapia intensiva covid 196 persone, -21,3% rispetto alla settimana precedente (30 dicembre-5 gennaio). Oggi i ricoverati in terapia intensiva in Italia causa covid sono 310, in calo di 9 unità rispetto a settimana scorsa. I ricoverati in reparti ordinari sono invece 6.421, ovvero 1.295 in meno di sette giorni fa.