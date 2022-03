Covid, in calo terapie intensive e ricoveri, a 433 i casi ogni 100mila abitanti

Aumentano i casi rilevati con la comparsa di sintomi e tramite screening

Il report Iss-ministero della Salute segnala che la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (16% contro 18% la scorsa settimana). È in aumento, invece, la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35% contro 33%), come anche quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% contro 48%).