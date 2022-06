Covid, cambiano le regole per le mascherine: ecco tutto quello che c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Covid-19 rialza la testa. Negli ultimi giorni, infatti, è risalito il valore dell’incidenza dei casi per 100mila abitanti in ben 12 Regioni e 2 Province autonome, ma fortunatamente continua a calare la curva dei ricoveri e su base giornaliera diminuiscono i decessi. La leggera inversione di tendenza fotografata dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, ad ogni modo, potrebbe pesare sulle decisioni che saranno prese a breve - già il prossimo lunedì - sull'obbligo di indossare la mascherina ancora in diversi luoghi al chiuso, obbligo che scade il 15 giugno.

Verso proroga mascherine sui mezzi di trasporto pubblici

Se è quasi scontato che saranno abolite in cinema, teatri, spettacoli al chiuso ed eventi sportivi nei palazzetti è invece ancora in discussione la possibilità di prorogare l'obbligo nei trasporti sia locali che nazionali e dunque treni, bus, metro e traghetti. Capitolo a parte quello degli aerei dove anche per adeguarsi alle regole Ue potrebbero invece essere eliminate grazie pure all'effetto dei sistemi di aerazione molto efficienti.

Regole incerte per gli esami di maturità

C’è confusione invece sull’utilizzo dei dispositivi di protezione di naso e bocca per gli esami di terza media e di maturità. La mascherina per ora resta obbligatoria mentre si sta in aula per le prove scritte, dopo che il Tar del Lazio ha dichiarato oggi legittima l’ordinanza con cui il ministero della Salute , ha disposto l’obbligo per gli studenti di indossare la Ffp2 negli ambienti scolastici. Quanto agli esami orali, per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sarà il presidente della commissione d'esame a decidere se si potrà abbassare, in base allo spazio a disposizione e al distanziamento possibile. Ma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa incalza per lo stop alle mascherine generalizzato: «Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l’abolizione dell’obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità».

Ai seggi mascherine non obbligatorie, solo «raccomandate»



Per quanto riguarda invece il voto delle amministrative e del referendum di domenica prossima una circolare del Viminale ha precisato che si potrà votare anche senza mascherina il cui uso non è obbligatorio, ma è comunque «fortemente raccomandato».

Obbligo di mascherine da rivedere nelle aziende



Nel settore privato sindacati e imprese, di concerto con i ministeri del lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico hanno confermato il protocollo di sicurezza sulle misure anti Covid varato ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa, che prevede l'obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro. Ma si sono impegnati ad aggiornarlo entro fine giugno alla luce dell'andamento della pandemia. Spetterà alle parti sociali, d’intesa con il governo, stabilire se prorogare l’obbligo o adeguarsi ad esempio alle regole in vigore negli uffici pubblici dove l’uso delle mascherine è solo raccomandato.