Covid: casi e ricoveri in crescita ma nessuna criticità ospedali

Continuano a crescere tutti gli indicatori del Covid-19 in Italia , ma l’impatto sugli ospedali resta sotto controllo. È quanto emerge dall’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute.

In una settimana casi positivi cresciuti del 14%

Nella settimana 30 novembre-6 dicembre si registrano 59.498 nuovi casi positivi con una variazione di +14,0% rispetto alla settimana precedente (n: 52.177). I deceduti sono 307 con una variazione di +5,5% rispetto alla settimana precedente (n: 291). Sono 284.806 i tamponi effettuati con una variazione di +2,5% rispetto alla settimana precedente (n: 277.938). Il tasso di positività è del 20,9% con una variazione di +2,1% rispetto alla settimana precedente (18,8%).

Terapia intensiva, tasso di occupazione passa da 1,9 a 2,5%

Quanto alla situazione negli ospedali, il tasso di occupazione in area medica relativo al 06/12/2023 è pari al 10,7% (6.668 ricoverati), rispetto al 9,2% (5.741 ricoverati) del 29/11/2023. Il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo al 06/12/2023 è pari al 2,5% (219 ricoverati), rispetto al 1,9% (170 ricoverati) del 29/11/2023. «Gli indicatori sono in lieve crescita, sia per quanto riguarda il numero di nuovi positivi che per l’impatto sulle strutture ospedaliere che resta tuttavia sotto controllo e non determina - ha spiegato il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia - condizioni di criticità».

Ordini medici: «Niente baci per auguri Natale, torni prudenza»

Le feste di Natale sono anche un momento di incontro e di socialità, quest’anno però, “vista l’aumentata circolazione del Covid e dell’influenza serve tornare alla prudenza. Per evitare i contagi, meglio evitare gli auguri con baci e abbracci, abitudine diffusa tra gli italiani soprattutto al Sud. «Mantenere un po’ di distanza fisica, in questi casi, non è segnale di un minore affetto ma un gesto di attenzione verso se stessi e agli altri». Il consiglio arriva da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) che, in base ai dati in crescita dei contagi da Sars- Cov-2 e dell’influenza, invita a «tornare ad atteggiamenti prudenti perché durante le feste di Natale avremo un picco di contagi, sia per le malattie influenzali sia per il coronavirus».