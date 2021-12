Vaccino, circolare ministero: nei bimbi fragili possibile terza dose a 28 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Comirnaty 10 mcg/dose viene somministrato, dopo diluizione, per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio) come ciclo di 2 dosi (da 0,2 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l'una dall'altra. Ma nei bambini sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici è possibile somministrare una dose addizionale almeno 28 giorni dopo la seconda dose. È quanto viene chiarito nella circolare del ministero della Salute sull’”estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni”.

La circolare dopo il via libera di Ema e Aifa

Una circolare che giunge dopo il via libera, lo scorso 1 dicembre, da parte della commissione tecnico scientifica di AIFA - che a sua volta ha accolto il parere espressodall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) - all’estensione di indicazione di utilizzodel vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni.

Il documento riporta il parere dell’Aifa nel quale si rileva come «sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica, che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva».