Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa Anche l’intera Emilia-Romagna dovrebbe finire in fascia rossa. A rischio Toscana, Marche e Friuli e Venezia Giulia. Lazio e Puglia potrebbero salire in fascia arancione di Andrea Gagliardi

Coronavirus, Cts: zone gialle e rosse rafforzate, weekend come a Natale

Anche l’intera Emilia-Romagna dovrebbe finire in fascia rossa. A rischio Toscana, Marche e Friuli e Venezia Giulia. Lazio e Puglia potrebbero salire in fascia arancione

3' di lettura

Il Dpcm entrato in vigore il 6 marzo cambierà. Dopo la strada tracciata dal Cts il governo si prepara a inasprire le restrizioni, con possibile lockdown nei weekend in tutta Italia. Il sistema dei colori non sarebbe per ora in discussione. Ma in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico scientifico la zona rossa dovrebbe scattare automaticamente in quelle regioni e province dove i contagi settimanali superino i 250 casi ogni 100mila abitanti. Numeri che farebbero scivolare verso il rosso diverse Regioni, a partire dalla Lombardia che già con i normali parametri basati sull’Rt (indice di contagio) è a rischio, come ammette lo stesso governatore Fontana.

Lazio e Puglia a rischio arancione

Con il nuovo monitoraggio la maggior parte delle regioni dovrebbe finire in fascia rossa e arancione. A parte la Sardegna che dovrebbe restare bianca, in giallo dovrebbero rimanere Sicilia, Valle d’Aosta e Calabria. Lazio, Puglia e Liguria sono a forte rischio di passare in arancione. Ma sono molte le regioni che rischiano di affiancarsi in zona rossa a Campania, Molise e Basilicata (quest’ultima potrebbe scalare però in fascia arancione). La soglia di incidenza dei 250 casi a settimana per 100.000 abitanti era stata superata già nell’ultimo monitoraggio dell’Iss nelle Province autonoma di Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e Lombardia. Ma è stata oltrepassata ora anche in Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Tutte a rischio rosso, dunque.

Loading...

Lombardia e Piemonte verso la zona rossa

In Lombardia sono molti gli elementi che indicano come la regione sia a un passo dalla zona rossa da lunedì prossimo. A partire dai numeri dell'incidenza dei casi, quello che potrebbe diventare il parametro centrale nelle decisioni del governo. Siamo a 312 contagi, rispetto ai 252 di venerdì scorso. Un indice trainato dal trend nel Bresciano dove l'incidenza è arrivata a 580. C'è poi da considerare la tenuta del sistema sanitario. Con parametri critici. La percentuale di letti occupati in terapia intensiva da malati Covid, infatti, è salita al 43% (la soglia critica è il 30%) e quella in area non critica al 46% (la soglia d’allarme è il 40%).

Si avvia a passi veloci verso la zona rossa anche il Piemonte. I nuovi contagi settimanali sono 288 su 100mila abitanti. I posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina hanno sfondato la soglia d'allarme del 40 per cento (siamo al 42%). Mentre in terapia intensiva siamo al 36%. I 12mila nuovi casi della settimana tra il 1 e il 7 marzo segnano un + 47 per cento rispetto ai sette giorni precedenti. E così anche l'indice Rt, che descrive la diffusione del contagio, continua a salire fino a superare la soglia di 1,25 che segna il passaggio al rosso. «L'incidenza di persone positive in Piemonte, che al 7 marzo era di 277 ogni 100.000 abitanti, potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane a parità di condizioni» sostiene il presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, che chiede di istituire “immediatamente” la zona rossa nella regione, perché «intervenire quando la situazione è ormai fuori controllo non serve».

Boom di incidenza dei contagi in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna è formalmente arancione. Ma in base alle ordinanze regionali sono già rosse le province di Bologna, Modena, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Con Reggio-Emilia in arancione scuro. E la regione sembra destinata a colorarsi tutta di rosso. Siamo a quota 445 nuovi positivi ogni 100mila abitanti (contro i 342 dell’ultimo monitoraggio Iss). E il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è salito al 40%. «Nella seconda ondata avevamo un picco di ricoveri che ci sembrava altissimo ma era niente rispetto ad oggi. Ora tra tutti gli ospedali della rete abbiamo 1160 persone ricoverate. Di queste 199 in terapia intensiva e subintensiva, il doppio di novembre» ha dichiarato Paolo Bordon, dg dell'Azienda Usl di Bologna.