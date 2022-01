Covid, come funziona la quarantena negli altri Paesi europei: i casi di Germania, Francia e Regno Unito

Nel caso di bambini e studenti fino alle scuole secondarie, invece, l’isolamento dei positivi termina a sette giorni con test molecolare o antigenico di uscita, mentre la quarantena delle Kontakpersonen scade in cinque giorni con test d’uscita antigenico o molecolare. In assenza di tampone, isolamento o quarantena si esauriscono per tutti dopo 10 giorni, mentre non è previsto alcun obbligo di quarantena per i contatti di positivi che abbiano ricevuto booster, siano sia guariti che vaccinati o risultino «freschi» di guarigione o doppia dose di vaccino da meno di tre mesi.

Francia, per vaccinati e under 12 isolamento ridotto a 5 giorni

Anche il governo francese ha rimesso mano alle regole sul confinamento per tenere testa alla crescita di contagi innescata da Omicron. Le misure, al via dal 3 gennaio 2022, valgono senza distinzioni sulla variante contratta. La differenza più netta, semmai, è fra il blocco formato da vaccinati a ciclo completo e under 12 e quello composto da non vaccinati o cittadini che devono ancora completare il proprio ciclo di somministrazioni.

In caso di positività, vaccinati completi e bambini sotto i 12 anni devono sottoporsi a isolamento di sette giorni, ma possono uscire già al quinto se soddisfano due condizioni: un tampone molecolare con esito negativo e l’assenza di sintomi da almeno 48 ore. Chi non è vaccinato del tutto o solo parzialmente deve prolungare l’isolamento a 10 giorni, con la possibilità di accorciarla a sette giorni in caso di test molecolare negativo e assenza di sintomi per almeno due giorni.

In caso di contatto con persone positive, i cittadini vaccinati a ciclo completo non sono tenuti a osservare periodi di quarantena. È d’obbligo, però, il rispetto di tutte le cautele possibili, come l’uso della mascherina, la riduzione al minimo dei contatti e il ricorso completo al lavoro da remoto. In aggiunta, si legge sul sito del governo francese, bisogna sottoporsi per precauzione a un test rapido o molecolare a ridosso dell’incontro con la persona contagiata, con l’aggiunta di un auto-test a due e quattro giorni di distanza dall’incontro. Se il tampone domestico è positivo, dovrà essere confermato o smentito da un test antigenico o molecolare.

Nel caso dei cittadini non vaccinati o non vaccinati a ciclo completo, scatta invece una quarantena di sette giorni che può concludersi solo con un tampone di guarigione: se l’esito è positivo, subentra la quarantena ordinaria.