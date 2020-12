Covid in condominio, ecco le regole: occorre separare e sigillare in buste i rifiuti Opportuno evitare contagi anche con bidoni con l’apertura a pedali. All’amministratore spetta il compito di comunicare le regole di raccolta di Pier Paolo Bosso

Il Superbonus 110%: le spese ammissibili

Opportuno evitare contagi anche con bidoni con l’apertura a pedali. All’amministratore spetta il compito di comunicare le regole di raccolta

4' di lettura

Lo speciale gruppo di lavoro presso l'Iss (Istituto superiore di sanità), con i rapporti 3/2020 e 26/2020 ha dato indicazioni per la gestione e raccolta dei rifiuti urbani durante l'emergenza del Covid-19per contrastare la trasmissione del virus, fornendo procedure da seguire per il conferimento dei rifiuti urbani extra ospedalieri in cassonetti condominiali o stradali eper la raccolta porta a porta.

La base normativa è il decreto legge 23 febbraio 2020, e i Dpcm 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, adattabili alle emergenze locali.

Anche la Commissione Ue, pur auspicando la continuazione del riciclo e della raccolta differenziata, ha riconosciuto la necessità di misure specifiche nei casi di positività o quarantena(European commission waste management in the context of the coronavirus crisis - Brussels 14 aprile 2020).

Loading...

Le diverse tipologie

Nel caso di soggetti non positivi, non in isolamento e non in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le modalità locali di raccolta in vigore, non interrompendo la raccolta differenziata.

Per cautela si raccomanda(agli abitanti degli edifici) di smaltire tra i rifiuti indifferenziati fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati.

Nel caso di rifiuti urbani provenienti da abitazioni di soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena, non essendo noto, al momento, il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano dei coronavirus in generale, e del Covid-19 in particolare, visti i timori di rischio da parte di popolazione e operatori della raccolta rifiuti, bisognerebbe far riferimento al Dpr 254/2003 che considera rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo quelli provenienti da ambienti di isolamento infettivoe venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati.