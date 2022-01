Covid, congedi con figli in dad: ecco come fare richiesta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La corsa dei contagi Omicron riporta inevitabilmente in primo piano il tema dei congedo parentale per i genitori che hanno figli positivi, costretti a rispettare la quarantena a casa, e a seguire le lezioni a distanza.

Il congedo parentale è stato previsto per la prima volta dal decreto legge 146/2021, dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. La soluzione di sostegno è stata prorogata dal cosiddetto “decreto di Natale” (decreto legge 221 del 24 dicembre 2021) fino al 31 marzo del 2022 (giorno in cui, allo stato attuale e salvo ulteriori differimenti, scadrà lo stato di emergenza). I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l’anno 2022. Questo tipo di congedo va distinto dall’istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 151/2001 (T.U. maternità/paternità).

Un recente messaggio dell’Inps (n.74 dell’8 gennaio 2022) ha fornito le indicazioni operative per accedere al “congedo parentale SARS CoV-2”, destinato ai genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Di seguito alcuni chiarimenti operativi, anche con l’ausilio della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.

Chi può chiedere il congedo parentale SARS CoV-2

Il congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Questo congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 3 della legge 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

In che cosa consiste

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è inoltre previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all'Inps).