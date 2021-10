Covid, contagi in aumento ma l’Italia è il Paese Ue più virtuoso dopo la Spagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche se nell’ultima settimana i numeri del coronavirus hanno fatto segnare un peggioramento in termini di infezioni, ricoveri e decessi, la situazione italiana resta al momento sotto controllo se si guarda all’andamento dei vicini europei. È l’effetto combinato di un tasso di vaccinazione della popolazione alto e misure di contenimento (a partire dal green pass) applicate con maggiore rigore rispetto all’estero.

LA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI PRINCIPALI PAESI Le curve vengono fatte partire dal giorno in cui è stato registrato il centesimo caso. Nel menu puoi selezionare il numero di Paesi da visualizzare, scala lineare o logaritmica, i contagi o i decessi

Risultato: in Europa solo la Spagna registra nell’ultima settimana un numero di nuove infezioni quotidiane (media mobile su sette giorni ogni milione di abitanti) inferiori all’Italia, 40,79 contro 55,1. Nella parte opposta di questa gradutoria continua a comparire la Gran Bretagna con un valore a sette giorni di ben 682 nuovi casi quotidiani. Una situazione che ha indotto il governo britannico di Boris Johnson a valutare l’introduzione del doppio vaccino obbligatorio anti-Covid per tutto il personale del servizio sanitario nazionale.

Loading...

Il caso spagnolo

Negli ultimi giorni la tendenza della trasmissione del Covid in Spagna è stata oscillante ma la curva dei contagi degli ultimi 40 giorni ha visto il paese iberico sempre sotto l’andamento italiano con i valori più bassi tra i Paesi europei. Nel periodo precedente (fino al 13 settembre) il rapporto tra Spagna e Italia era invertito. La percentuale di popolazione spagnola vaccinata con il ciclo completo è del 79,6% (ma è sopra l’88,3% se ci si riferisce alle persone di età uguale o superiore ai 12 anni, cioè alla popolazione vaccinabile). In Italia il valore è poco sotto il 71% (70,8%). La situazione spagnola è considerata di “basso rischio”, secondo i parametri stabiliti dalle autorità nazionali e nelle ultime settimane le regioni hanno soppresso il grosso delle restrizioni. Da inizio pandemia la Spagna ha registrato quasi 5 milioni di casi e 87.132 vittime.

IL CONTAGIO NEI PAESI EUROPEI La diffusione dei coronavirus in Italia e nel resto d'Europa. (Fonte: Johns Hopkins Center for System Science and Engineering)

Portogallo, primato di vaccinati

In Portogallo e Francia il numero di infezioni è superiore a quello italiano ma con valori lontani da quelli di altri Paesi, su tutti la Gran Bretagna. I due Paesi hanno un’alta percentuale di immunizzati: il Portogallo ha il primato europeo (i completamente vaccinati sono l’86,2% della popolazione), la Francia è al 67,5%. La media mobile a sette giorni di nuovi casi registrati quotidianamente è di 74,9 per il Portogallo e 79 per la Francia.

Casi in aumento in Germania

Il forte aumento dei contagi che si è registrato la settimana scorsa ha riaperto in Germania il dibattito sulle misure anti-Covid. Nei giorni scors il ministro della Salute Jens Spahn aveva affermato di non voler prorogare lo stato di emergenza pandemica che scadrà il 25 novembre, ma la sua posizione è stata criticata da diversi esponenti politici. Il valore mobile a sette giorni di nuovi contagi in Germania è di 160 casi giornalieri. Nel Paese il 65,6% della popolazione risulta aver completato il ciclo vaccinale.