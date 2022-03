Covid, i contagi corrono nel centro-sud: Lecce, Avellino e Perugia le province più colpite

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un equilibrio instabile. È quello che sembra caratterizzare l’andamento dell’epidemia in questa fase. Si è parlato nei giorni scorsi di nuovi casi che avrebbero raggiunto il plateau, con probabile discesa della curva. Ma le indicazioni sono contrastanti. I casi di martedì 29 aprile sono saliti a quota 99mila, con un aumento del 3% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. E tornano a salire i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid. Nei reparti ordinari a livello nazionale il tasso di occupazione tocca di nuovo la soglia di allerta fissata al 15%.

Un campanello d’allarme, dal momento che proprio l’occupazione degli ospedali è stato finora uno dei parametri fondamentali per il monitoraggio dell’epidemia. L’occupazione delle terapie intensive è invece, per ora, sotto la soglia nazionale di allerta del 10%, con l’eccezione di Calabria e Sardegna.

Loading...

Contagi in crescita soprattutto nel centro-sud

L’epidemia corre soprattutto nel centro-sud. Se si guarda all’incidenza sono otto le regioni dove i casi ogni 100mila abitanti superano quota mille (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria). Mentre le province al top per contagi sono Lecce (1.774), Avellino (1.457) e Perugia (1.372).

La risalita dei contagi in Veneto

Tra le regioni del Nord il virus circola più intensamente soprattutto in Veneto dove l’incidenza è salita a 926 casi ogni 100mila abitanti. Con una recrudescenza nelle case di riposo della Regione: su 30 mila ospiti si contano circa mille positivi, ha segnalato l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. L’assessore ha però specificato che la situazione non è preoccupante e l’impatto non invasivo: «Sono pazienti pauci-sintomatici - ha spiegato - che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. Questo denota, però, che le persone fragili sono quelle che hanno più facilità a contrarre il virus».

Galli: guardia alta su Omicron 2

In questo contesto, rinnova un invito alla prudenza l’infettivologo Massimo Galli. «Omicron 2 - spiega - si sta velocemente, non gradualmente, sostituendo alla 1 e sostiene in tutta Europa un nuovo incremento di casi di Covid-19. E quando i casi sono tanti, anche se la variante non è molto cattiva, corrispondono a un aumento di ospedalizzazioni, anche in intensiva». Dunque, avverte, «credo in questo momento ci sia ancora ragionevolmente da considerare la tutela della salute, oltre all’esigenza di aprire tutto». Tanto più che «sappiamo che sulla variante Omicron, sia 1 che 2, la capacità del vaccino di contenere l’infezione è limitata».