Covid, i contagi tornano a crescere: +10% in una settimana. Flop quarta dose

L’effetto rientro a scuola e negli uffici comincia a farsi sentire. Dopo un calo graduale e costante dei contagi che continuava da dopo ferragosto la curva dei casi di Covid torna a salire: in una settimana i nuovi positivi sono aumentati di circa il 10 per cento. È il primo segnale sul possibile arrivo di una prima ondata autunnale. Al momento non ci sono effetti sugli ospedali - anche se il calo dei ricoveri sta rallentando -, ma colpisce il dato che oltre l’80% dei ricoverati per Covid non ha fatto la quarta dose. Il nuovo booster dedicato a over 60 e fragili è stato fatto solo dal 16% della platea e anche dopo l’arrivo del primo vaccino bivalente per Omicron 1 le iniezioni non sono cresciute.

Il possibile arrivo di una nuova ondata

I numeri parlano chiaro, per la prima volta da ferragosto i contagi stanno risalendo. Se nella settimana dall’8 al 14 settembre si sono registrati 109.156 nuovi casi nella settimana successiva (15-21 settembre) sono stati invece 123.422. Si tratta di una leggera risalita, ma è il primo chiaro segnale del possibile arrivo di una nuova ondata già in autunno, come previsto dall’Ema, l’Agenzia Ue del farmaco. Che invita ancora una volta alla vaccinazione primaria per chi non l'ha fatta e, per gli altri, ad approfittare dei vaccini adattati alle nuove varianti di un virus in continua e rapida mutazione. «Con l'avvicinarsi dell'autunno - ha detto il responsabile per la strategia dei vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri - dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con la tendenza mostrata dal virus negli ultimi due anni».

Ricoveri ancora in calo, ma l’80% non ha fatto quarta dose

Intanto continuano a calare i ricoveri, ma molto meno rispetto alle settimane precedenti: -3,3% nell’ultima settimana secondo il monitoraggio di Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, che sottolinea come in base ai dati dei suoi ospedali sentinella, la stragrande maggioranza dei casi di ricovero per patologia respiratoria-polmonare da Covid, ovvero l'83,5%, «sono pazienti che hanno ricevuto l'ultima dose di vaccino da oltre 6 mesi e non si sono sottoposti dunque alla dose booster». La rilevazione è stata effettuata lo scorso 20 settembre tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione che riunisce i manager degli ospedali. «L'alto numero - dice il presidente Fiaso, Giovanni Migliore - continua a testimoniare lo scarso ricorso alla quarta dose e su questo occorre il massimo impegno non solo delle aziende sanitarie ma anche dei medici di famiglia».

Campagna vaccinale al rallentatore

La campagna vaccinale continua infatti ad andare al rallentatore nonostante l’arrivo del nuovo vaccino bivalente adattato per Omicron 1 destinato per il nuovo booster a fragili e over 60, ma anche a chi deve fare ancora la terza dose: dal 12 settembre, primo giorno del nuovo vaccino, la media delle quarte dosi è ferma sulle 10mila iniezioni al giorno, a cui si aggiungono circa 3mila terze dosi. Praticamente gli stessi numeri che si registravano prima dell’arrivo del nuovo siero adattato. Finora della platea complessiva a cui è rivolta la quarta dose si è protetto con il booster solo il 16,5%, con ampie differenze regionali: dal 27% di Emilia Romagna e Piemonte al 7% di Calabria e Sicilia. Ora si aspetta l’arrivo del nuovo vaccino bivalente adattato per Omicron 5, la sottovariante più diffusa in Italia al momento. La speranza è che il nuovo vaccino convinca i tanti indecisi a proteggersi in vista dell’autunno e di una nuova possibile ondata.